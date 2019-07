Börse in Frankfurt

Dax vor US-Zinsentscheid schwächer

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Handel gestartet. Am Tag vor dem angekündigten US-Zinsentscheid lag der Dax nach der ersten Stunde 0,50 Prozent niedriger bei 12.354,99 Punkten.