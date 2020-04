Börse in Frankfurt

Dax vor Verhandlungen von Eurogruppe und Opec+ im Plus

Kurz vor wichtigen politischen Entscheidungen sind die Anleger am Donnerstag vorsichtig optimistisch gewesen. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 10.400 Punkte. Allerdings hatte der Leitindex am Morgen noch um mehr als zwei Prozent zugelegt.