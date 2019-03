Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen (Fredrik von Erichsen / dpa)

Dominierendes Thema an den Börsen bleibt der Brexit, der den Handelsstreit zwischen den USA und China fürs Erste verdrängt hat.

Am Nachmittag gab der Dax um 0,02 Prozent auf 11.521,74 Punkte nach. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, rückte um 0,13 Prozent auf 24.682,87 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich leicht um 0,3 Prozent zu.

In London sollen die Abgeordneten nach dem tags zuvor gescheiterten Vertragsdeal an diesem Mittwochabend über einen EU-Austritt ohne Vertrag entscheiden. Sollte auch dies abgelehnt werden - was erwartet wird -, entscheiden die Parlamentarier am Donnerstag, ob eine Verschiebung des Brexit beantragt werden soll.

Unter den Einzelwerten stachen am Dax-Ende die Aktien von Wirecard mit minus 5 Prozent und Adidas mit minus 3 Prozent hervor. Bei Wirecard drehte sich alles weiter um Geschäftspraktiken in Asien. Am Vorabend hatte der Zahlungsdienstleister bekannt gegeben, dass der für diese Region verantwortliche Accounting-Manager freigestellt wurde.

Hintergrund ist eine in Singapur laufende Untersuchung zu angeblichen Bilanzunregelmäßigkeiten von Mitarbeitern. Nun erklärte Wirecard zudem, der Accounting-Manager sei für das Unternehmen erreichbar und trat so einer Meldung der „Financial Times“ entgegen, die geschrieben hatte, dass Wirecard den Kontakt zu diesem „verloren“ habe.

Beim Sportartikelhersteller Adidas reagierten die Anleger vor allem enttäuscht auf den Umsatzausblick 2019. Mit Zahlen warteten außerdem die beiden Versorger Eon und Innogy auf. Eon erreichte die selbst gesteckten Ziele und will auch mehr Dividende zahlen. Das half den Papieren aber nicht. Sie büßten 2 Prozent ein.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf minus 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 142,47 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,12 Prozent auf 164,46 Punkte. Der Euro bewegte sich bis zum frühen Nachmittag nur wenig und wurde zuletzt zu 1,1292 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1275 Dollar festgesetzt. (dpa)