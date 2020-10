Börse in Frankfurt

Dax weiter im Aufwind

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorerst optimistisch. Der deutsche Leitindex Dax legte im frühen Handel am Montag um 0,20 Prozent auf 13 077,62 Punkte zu, nachdem er in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent gestiegen war.