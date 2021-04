Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Es fehlt an weiteren Aufwärtsimpulsen, zumal nach den am Vortag veröffentlichten starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten für den Februar nun schwach ausfielen. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem Rückschlag im Dax. Im frühen Handel am Freitag gab der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 15.178,65 Punkte nach. Am Dienstag war er erstmals über die Marke von 15.300 Punkten geklettert. Seither lassen es die Investoren ruhiger angehen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Freitag um 0,07 Prozent auf 3974,99 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte am deutschen Aktienmarkt ging es um 0,47 Prozent auf 32.784,92 Punkte hoch.

Vor allem Einzelwerte aus dem MDax und SDax zogen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. So gewannen die Aktien von Airbus 2,1 Prozent und zählten damit zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte. Airbus lieferte im März mit 72 neuen Maschinen mehr als doppelt so viele Flugzeuge aus wie im Februar. Auch die Zahl der Aufträge stieg weiter, während die Zahl der Stornierungen deutlich zurückging.

Im SDax standen vor allem die Papiere von Süss Microtec im Blick, die nach einem sehr schwachen Start zuletzt um 0,2 Prozent zulegten. Der Zulieferer von Halbleitertechnik gab sein detailliertes Zahlenwerk für 2020 bekannt und machte Aussagen zum laufenden Jahr. Umsatz und Profitabilität sollen weiter gesteigert werden. Die genannten Ziele liegen im Rahmen der Markterwartungen.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-137236/4 (dpa)