Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax weitet Verluste aus

Am deutschen Aktienmarkt hat die Unsicherheit der Anleger am Dienstag wieder die Oberhand gewonnen. Ein morgendlicher Erholungsversuch im Dax scheiterte. Bis zum Mittag ging es auf 12.247,34 Punkte abwärts, damit stand der deutsche Leitindex mit 0,80 Prozent im Minus. Vor allem die internationalen Handelsstreitigkeiten sowie die Währungsturbulenzen in Schwellenländern bieten den Anlegern derzeit Grund zur Zurückhaltung.