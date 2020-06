Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Noch deutlicheren Gewinnen standen allerdings erneute Spannungen zwischen Nord- und Südkorea im Wege.

Die Fed will nun zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise mit dem Kauf einzelner Unternehmensanleihen beginnen. Das verhalf dem Dow Jones Industrial am Vortag nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Zudem erwägt die Trump-Regierung nach einem Medienbericht ein Infrastruktur-Programm im Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Und auch die japanische Notenbank fährt die Unterstützung für Unternehmen wegen der Corona-Krise deutlich hoch.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte erholte sich am Dienstagmorgen um 1,8 Prozent auf 25.883 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 2,2 Prozent. (dpa)