Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax wieder knapp über 14.000 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinen zur Wochenmitte erlittenen Verlusten weitgehend erholt. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen, zumal die wichtigsten Börsen in Asien wegen Feiertagen geschlossen bleiben.