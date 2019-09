Börse in Frankfurt

Dax zu Beginn der verkürzten Börsenwoche kaum verändert

Dem Dax fehlt nach zwei Gewinntagen in Folge frischer Schwung. Der deutsche Leitindex hat sich bisher wenig bewegt und lag am frühen Nachmittag 0,09 Prozent im Plus bei 12.391,55 Punkten.