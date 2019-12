Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax zum „Hexensabbat“ mit moderaten Gewinnen

Der Dax hat am Freitag moderat zulegen können. Am Morgen hatte sich der deutsche Leitindex kurzzeitig an die Marke von 13.300 Punkten herangepirscht, war dann aber wieder zurückgefallen. Gegen Mittag betrug das Plus im Dax noch 0,31 Prozent auf 13.253,03 Zähler.