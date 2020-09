Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Auftrieb gab Marktexperten zufolge die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Zwar würden aktuell keine Änderungen erwartet, doch gehofft werde „auf weitere Lockerungen zu gegebener Zeit“, wie unter anderem die Experten der Société Générale schrieben.

Bei vergleichsweise geringen Handelsumsätzen ging der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 2,01 Prozent auf 13.100,28 Punkte aus dem Handel. In der Woche zuvor hatte er eineinhalb Prozent eingebüßt. Der MDax gewann am Montag 2,47 Prozent auf 27.567,09 Zähler und auch europaweit erholten sich die Börsen deutlich. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,64 Prozent auf 3314,07 Punkte. Kräftige Gewinne wurden auch an den Börsen in Paris und London verzeichnet, während wegen eines Feiertags in den USA nicht gehandelt wurde.

Im Dax waren die Volkswagen-Aktien mit plus 4,7 Prozent größter Gewinnern. Wie Betriebsratschef Bernd Osterloh der „Welt am Sonntag“ sagte, könnte der Autobauer beim Bau von Elektro-Autos schneller vorankommen als geplant.

Munich Re stiegen um 1,7 Prozent. Nach dem Milliardenschaden durch die Corona-Pandemie kam der Rückversicherer bei weiteren Katastrophen im Sommer vergleichsweise glimpflich davon. Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek erwartet zudem, dass bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa im nächsten und übernächsten Jahr weiter an der Preisschraube gedreht werden kann.

Mit plus 0,3 Prozent legten die Anteilsscheine von HeidelbergCement unterdurchschnittlich zu. Die Société Générale gab ihre Kaufempfehlung für die Papiere auf.

Thema des Tages waren außerdem nochmals die anstehenden Änderungen im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte. Die Deutsche Börse korrigierte ihre Mitteilung vom Donnerstag und nannte nun statt der Aareal Bank den Startup-Entwickler Rocket Internet als Absteiger. Die Aareal-Aktien profitierten vom überraschenden Klassenerhalt und stiegen innerhalb der vergleichsweise schwächeren Bankenbranche um 1,5 Prozent. Die Rocket-Papiere kamen mit plus 0,1 Prozent indes kaum vom Fleck.

Airbus legten im MDax um 5,4 Prozent zu. Am Markt wurde auf einen Medienbericht über einen höheren Flotteneinsatz verwiesen. Laut der Finanzzeitung „Les Echos“, die sich auf eine interne Quelle bei Airbus berief, befanden sich im Juli 60 bis 65 Prozent der weltweiten Airbus-Flotte wieder im Dienst. Im April habe der Anteil dagegen lediglich bei 25 Prozent gelegen. Davon profitiere vor allem das Geschäft mit nachgelagerten Dienstleistungen, hieß es.

Um 3,7 Prozent stiegen zudem die Papiere der Software AG nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler, das die Transformationsstrategie des Softwareherstellers lobte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,49 Prozent am Freitag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 146,00 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,03 Prozent auf 176,48 Punkte zu.

Der Kurs des Euro fiel am frühen Abend auf 1,1817 US-Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1824 (Freitag: 1,1842) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8457 (0,8445) Euro.

© dpa-infocom, dpa:200907-99-458258/9 (dpa)