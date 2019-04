Wertpapierhaus der Sparkassen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dekabank will bis zu 400 Stellen abbauen

Die Dekabank will in den nächsten Jahren gruppenweit fast jede zehnte Stelle abbauen und dadurch ihre Kosten senken. Bis zu 400 Stellen stehen auf der Kippe, wie Vorstandschef Michael Rüdiger in Frankfurt ausführte.