Ein Arbeiter geht über eine noch nicht fertige Gleisanlage der Bahn. (Lukas Schulze/dpa)

Mal wieder eine Zahl, an der sich die Tragödie der Deutsche Bahn einfach ablesen lässt: Eigentlich wollte es der Konzern dieses Jahr schaffen, 76,5 Prozent der Fernzüge pünktlich fahren zu lassen. Das wäre immer noch sehr unpünktlich. Doch selbst dieses Ziel verfehlt die Bahn. Nun sollen „Plankorridore“ Abhilfe schaffen, wie es im Bahn-Deutsch heißt. Sprich: Mitarbeiter verschiedener Konzernsparten sollen über Fahrten auf überlasteten Strecken reden. Und, hoppla: Es soll sogar erlaubt sein, mit anderen Bahnunternehmen darüber zu sprechen.

Sollen derlei Selbstverständlichkeiten allen Ernstes als Sofortprogramm gegen die tägliche Misere auf den Schienen durchgehen? Dieses Manöver offenbart die große Hilfslosigkeit des Bahn-Managements im Kampf gegen Unpünktlichkeit. Die hat viele Gründe, doch vor allem liegt es an maroden Stellwerken, Weichen, Signalanlagen, Waggons und Loks. Jahrzehntelang hat der Bund zugelassen, dass viel zu wenig Geld in die Infrastruktur floss, nun ist die Investitionslücke kaum noch zu schließen. Anderswo ist die Rede vom Klimanotstand; in Deutschland könnte es an der Zeit sein, den Bahnnotstand auszurufen.