Bremen. „Der Mensch ist, was er isst“, sagte schon der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach vor fast 170 Jahren. Doch hin und wieder ist dem Menschen nicht bewusst, was er gerade zu sich nimmt. Dank der App „Food Control“ zählt diese Ausrede aber nicht mehr. Sie klärt den Nutzer auf, wie gesund oder gesundheitsschädlich seine Nahrung ist. Zudem nennt sie Alternativen, die ähnlich schmecken und dennoch gesünder sind.

Direkt nach dem Starten der App werden im Hauptmenü einige beliebte Nahrungsmittel aufgeführt und ihr Zucker- sowie Fett-Anteil gelistet. Schon hier lohnt es sich, ein wenig herumzustöbern. Denn dass Nutella, Red Bull und Toffifee nicht unbedingt das sind, was Eltern ihren Kindern in die Schultasche stecken, dürfte allgemein bekannt sein. Doch wie viel Zucker und Fett tatsächlich in den Lebensmitteln enthalten sind, machen die neben das Produkt gestellten Grafiken deutlich.

Allgemein kann die App auf zwei Wegen genutzt werden: Entweder werden die Produkte mit ihrem Namen aufgestöbert oder per Scannen des Barcodes gesucht. Letzteres klappt nicht immer, auch wenn der Scanvorgang ohne Probleme verläuft. Denn wiederholt erscheint nach dem Scan eine Fehlermeldung, die auf eine angeblich schlechte Internetverbindung hinweist. So geht leider der ursprüngliche Zweck der App, schon beim Einkauf auf die Produktauswahl zu achten, für einige Nutzer verloren.

Wird ein Produkt ausgewählt, werden neben dem Fett- und Zuckeranteil weitere Inhaltsstoffe aufgeführt. Ebenso mögliche Allergene und Unverträglichkeiten. Zudem vergleicht die App in einem weiteren Menü das Produkt mit anderen Lebensmitteln und gibt an, zu wie viel Prozent mehr oder weniger diese über Fett und Zucker verfügen. Dabei wird darauf geachtet, dass es sich um ähnlich schmeckende Produkte handelt. Wer etwa nach Schokolade sucht, bekommt also nicht gleich einen Apfel als gesundes Gegenpendant angezeigt. Ampelfarben veranschaulichen, was sich als sinnvolle Alternative anbieten könnte.

Fazit: Wirklich überraschende Informationen hat „Food Control“ für alle, die sich zumindest rudimentär mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, wohl eher nicht zu bieten. Allerdings veranschaulichen die Grafiken sehr eindrucksvoll, was alles an ungesunden Stoffen in Lebensmitteln lauert, und schärft so das Bewusstsein für die eigene Ernährung. Mehr noch als es die auf den Produkten geführten Angaben in Zahlen tun. Allein dafür lohnt die App.