Herbert Diess (l), neuer Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, spricht während einer Pressekonferenz am Tag nach der Aufsichtsratssitzung von Volkswagen. (Hauke-Christian Dittrich)

Vielleicht hat Hans Dieter Pötsch auf der Volkswagen-Pressekonferenz am Freitag den entscheidenden Satz gesagt. Die Synergien, die sich aus dem geplanten Umbau des Konzerns ergeben, seien „noch nicht durchbewertet“, so der frühere Finanzchef und heutige Aufsichtsratsvorsitzende des Wolfsburger Unternehmens. Doch immerhin herrscht beim Führungspersonal nach einer Woche mit viel Aufregung nun Klarheit.

An der Spitze steht Herbert Diess, der bislang für die Marke VW zuständig war. Aber es bleibt ein Rätsel, warum sein Vorgänger Matthias Müller überhaupt gehen musste. Diess und Pötsch betonten während der Pressekonferenz mehrfach, dass die Transformation des Konzerns nun beschleunigt werden müsse. Ohne es direkt auszusprechen, wollten die beiden damit wohl zum Ausdruck bringen, dass es bislang unter Müller zu langsam gegangen war. Dabei hat der Manager ein gigantisches Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, das Volkswagen bis 2025 bei Elektromobilität, autonomem Fahren und neuen Mobilitätsdiensten ganz nach vorne bringen soll. Pötsch will an diesem Programm auch festgehalten.

Umso mehr stellt sich die Frage nach den wahren Gründen für den Machtwechsel. Branchenkenner vermuten, dass es zwischen Müller und Vertretern von wichtigen Anteilseignern vor einigen Tagen heftig gekracht haben muss. Da könnte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) infrage kommen – das Land hält 20 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien. Oder der Familienclan Porsche-Piëch.

Ursache für ein Zerwürfnis könnten Äußerungen von Müller in diversen Interviews sein, die Großaktionären nicht gefallen haben könnten. So hat er unter anderem die Steuerbegünstigung für Diesel infrage gestellt, was unter den deutschen Top-Automanagern bislang ein Tabu war. Ferner hat er unter anderem gefordert, dass die Führungsgremien des Konzerns weiblicher und internationaler werden müssten. Tatsächlich kommen zwei Männer neu in den Vorstand: Porsche-Chef Oliver Blume und Gunnar Kilian als Personalchef.

Diess wird derweil mit einer Machtfülle ausgestattet, die an seinen Vorvorgänger Martin Winterkorn erinnert. Denn er ist nicht nur für Entwicklung, Strategie und Digitalisierung zuständig, sondern bleibt auch Boss der Marke VW. Die gehört künftig mit Skoda und Seat künftig zur „Volumengruppe“. Die Pkw-Marken sind außerdem in die Segmente Premium und Superpremium eingeteilt. Wobei die Lamborghini-Boliden neben Audi erst einmal zum Premium gehören.

"Zurück zu altem Zentralismus"

Diess deutete aber bereits an, dass sich das noch ändern werde. Lambo soll Superpremium werden, wo Porsche, Bugatti und Bentley schon zu Hause sind. Generell wurde deutlich, dass bei dem Umbau-Konzept noch einiges unausgegoren und noch „nicht durchbewertet“ ist.

Der Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB erinnert indes daran, dass es eine Gruppenbildung für die Marken schon einmal vor mehr als zehn Jahren gab. „Wahrnehmbar gelebt wurde das aber nie“, sagt Schwope, der auch Diess‘ neue Machtfülle unter dem Slogan „Zurück in die Zukunft“ fasst. Auch Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer spricht von einem „Zurück zu altem Zentralismus“, der das Unternehmen nicht schneller und schlanker, wie von Pötsch und Diess deklariert, sondern langsamer und behäbiger machen werde.

Spannend wird, wie die bislang nur grob skizzierte Zusammenführung der Komponentenwerke mit dem Einkauf funktionieren soll. Volkswagen stellt viele Bauteile selbst her, das ist wegen hoher Löhne teurer als sie bei Zulieferern einzukaufen. Hier ist ein wichtiger Posten vakant. Denn der umstrittene Einkaufschef Francisco Garcia Sanz geht und kommt damit wohl einem Rauswurf zuvor. Kommissarisch übernimmt Ralf Brandstätter den Posten, der bislang für die Marke VW einkaufte.

"Im Interesse der Beschäftigten"

Bei den Diskussionen über „Komponente“ wird der neue Personalchef Kilian eine wichtige Rolle spielen. Vermutet wird, dass der mächtige Betriebsratschefs Bernd Osterloh seine Zustimmung zum Umbau von der Berufung Kilians – bislang Generalsekretär des Betriebsrats – abhängig gemacht hat, er ist seit Jahren ein enger Vertrauter von Osterloh.

Osterloh, der im Rahmen des Sparprogramms „Zukunftspakt“ noch Bedenken an Diess‘ Führungsstil geäußert hatte, kündigte nun die volle Unterstützung der Arbeitnehmer an. Er begrüße es ausdrücklich, dass der Konzern und die Marke VW Pkw wieder in Personalunion geführt werden sollen, schrieb er in einem Brief an die Belegschaft.

Er würdigte die Arbeit von Ex-Chef Müller. Dieser habe VW in der Abgas-Affäre erfolgreich durch die schwerste Krise seiner Geschichte gesteuert. Müller wandte sich ebenfalls an die Mitarbeiter: Er sei froh, dass es bei der Neuausrichtung Erfolge gebe – mit weniger Hierarchie und der „Strategie 2025“ unter anderem zur E-Mobilität. „Es war fordernd, nicht selten nervenaufreibend, aber letztlich war es eine gute Zeit“, schrieb er an die Belegschaft.

Der Chef der IG Metall und Vizevorsitzende des VW-Aufsichtsrats, Jörg Hofmann, sieht den Umbau des Konzerns auch als Stärkung von Interessen der Beschäftigten. Der Wandel zu Elektromobilität und weniger Ausstoß von Treibhausgasen seien Herausforderungen. „Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist die Mitbestimmung bei VW ein entscheidender Faktor.

Die Berufung von Gunnar Kilian zum Personalvorstand ist ein Zeichen dafür, dass wirksame Mitbestimmung im Interesse der Beschäftigten und Effizienz bei Volkswagen nicht als Gegensatz begriffen werden, sondern als gegenseitige Bedingung.“ Mit der Ausrichtung hin zu mehr Elektroantrieben und autonomem Fahren dürften iviele traditionelle Jobs in der Autoindustrie wegfallen. Die neuen Geschäftsfelder erfordern neue Qualifikationen.