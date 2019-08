Manche nennen sie abschätzig „Möchtegern-Geländewagen“, nun gelangen sie auch klimapolitisch immer stärker in Verruf: In „Sport Utility Vehicles“ (SUVs) reist es sich bequem, doch die C02-Bilanz fällt ungünstig aus. Die wachsende Zahl solcher stark motorisierten, schweren Limousinen auf den Straßen hat dazu beigetragen, dass die Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Pkw-Verkehrs in den vergangenen 20 Jahren gestiegen sind – trotz schärferer Abgasregeln und Fortschritten in der Motortechnologie.

Damit sich der Klimawandel noch in den Griff bekommen lässt, müssen aber auch im Verkehr die Emissionen sinken. Und dies geht, nach dem Verursacherprinzip, am besten über den Preis. Deswegen sind Überlegungen vernünftig, hohen CO2-Ausstoß über die Kfz-Steuer zu bestrafen und niedrigen zu belohnen. Das wird aber möglicherweise nicht reichen. Nötig sind auch Kohlendioxid-Abgaben beim Sprit. Unverhältnismäßige Belastungen lassen sich durch Zuschüsse etwa für Pendler ausgleichen. Letztlich stellt sich die Frage, ob die Kfz-Steuer durch eine neue Energiesteuer weitgehend ersetzt werden kann.

Nun ist es an der Bundesregierung, schnell Vorschläge für eine Klimapolitik aus einem Guss vorzulegen. Entscheidend ist bei allen Plänen, dass zusätzliche Einnahmen dem Klimaschutz dienen oder zurück an die Steuerzahler fließen, etwa über Härtefonds. Und die Zeit drängt – daran werden sich die Beschlüsse des Klimakabinetts messen lassen müssen.