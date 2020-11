In Zukunft soll es bei Cafés und Restaurants immer auch Mehrwegangebote geben. (Andrea Warnecke /dpa)

Gerade hat es Hochkonjunktur, vom Lieblingsrestaurant Gerichte mit nach Hause zu nehmen. Das freut Gaumen und Gastronomie: Zumindest machen die Lokale so etwas Umsatz. Eigentlich ist aber klar, dass die Mahlzeit to go einen Beigeschmack hat, denn es entsteht viel zu viel Verpackungsmüll.

In der Breite noch nicht durchgesetzt

Der Ansatz ist richtig, dass Restaurants und Cafés Alternativen anbieten sollen – ohne Preisaufschlag. Der Zeitpunkt ist jedoch unglücklich. In der arg gebeutelten Branche dürfte es im Moment wenig Begeisterung für neue Regeln geben, die Kraft abverlangen. Die Lage hat sich hoffentlich längst entspannt, wenn das Gesetz 2022 kommen sollte. Viele Gastronomen bieten bereits Mehrwegbecher oder -dosen gegen Pfand an, was sich allerdings in der Breite noch nicht durchgesetzt hat.

Weg vom Einweg, von Strohhalm, Plastiktüte und -teller, das ist nötig. Verbraucher müssen sich dafür auf Mehrweg einlassen – wenngleich es Mühe macht. Für den Müll ist ein zu hoher Preis zu zahlen.