Fährt bald auch regelmäßig nach Bremen: der neue ICE 4. (OLIVER LANG)

Die Deutsche Bahn setzt auf der Strecke von Hamburg über Bremen nach Köln zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember mehr ICE-Züge ein. „Damit wollen wir unseren Fahrgästen mehr Qualität bieten, vor allem durch steigende Sitzplatzkapazitäten. Gleichzeitig können wir so einen Teil der in die Jahre gekommenen Intercitywagen ersetzen“, sagte eine Bahnsprecherin. Insgesamt werden bis zu vier Verbindungen am Tag durch Hochgeschwindigkeitszüge ersetzt.

Künftig werde etwa der Intercity um 10.44 Uhr von Bremen nach Frankfurt am Main beziehungsweise von der Mainmetropole um 13.42 Uhr in die Hansestadt und weiter nach Hamburg durch einen ICE ersetzt. „Bereits seit Juni fahren zwischen Hamburg, Bremen und Köln drei ICEs mehr als noch im letzten Jahr. Somit haben wir 2018 insgesamt sieben Verbindungen umgestellt“, sagte ein Bahnsprecher.

Neue ICE 4-Flotte zwischen Berlin und München

Auch in den kommenden Jahren würden weitere ICs durch ICEs ersetzt. Möglich werde dies durch den Einsatz der neuen ICE 4-Flotte – etwa zwischen Berlin und München. „Dadurch können wir die Züge, die vorher dort gefahren sind, auf anderen Verbindungen einsetzen. Die Strecke von Hamburg über Bremen nach Köln hat dabei Priorität für uns.“ Zwei der ICE 4-Züge würden zudem ebenfalls auf dieser Strecke verkehren.

Die Umstellung bringt für Fahrgäste auch höhere Ticketpreise mit sich, selbst wenn sich an der zurückgelegten Strecke nichts ändert. „Die Fahrpreise richten sich nach der Produktklasse. Wegen des höheren Komforts sind Fahrkarten für den ICE teurer als für den Intercity“, sagte eine Bahnsprecherin. Eine Fahrt im ICE ist etwa fünf Prozent teurer als im IC.

Flexpreise werden um 1,9 Prozent teurer

Die Tarife steigen zudem durch eine Preiserhöhung. Im Schnitt werden die sogenannten Flexpreise, mit denen Reisende ohne Zugbindung unterwegs sind, um 1,9 Prozent teurer. Die Preise für Monatskarten und die Bahn Card 100 steigen um etwa 2,9 Prozent. Teurer werden auch Fahrkarten, die im Zug gelöst werden. Der Zuschlag beträgt künftig 19 Euro anstatt 12,50 Euro. Preislich unverändert bleiben die Sparpreise, die Entgelte für Platzreservierungen sowie die Bahn Card 25 und 50.

Kritik an den Preissteigerungen gibt es von den Verbraucherzentralen. Angesichts der „eklatanten Verspätungen“ seien höhere Preise nicht vertretbar. Die Bahn müsse erst einmal wieder bessere Qualität liefern, sagt die Verkehrsexpertin des Bundesverbands VZBV, Marion Jungbluth. Sie forderte das Unternehmen auf, das Tarifsystem einmal mehrere Jahre nicht anzutasten. Immer wieder Änderungen und neue Preisvarianten führten zur Verwirrung bei den Kunden.

Weiterhin will die Bahn auch unterschiedliche Preise bei den Flextarifen anbieten. Damit soll die Auslastung der Züge besser gesteuert werden, etwa am Wochenende oder vor Feiertagen. Der Fahrgastverband Pro Bahn steht diesem Instrument jedoch skeptisch gegenüber, schließlich erfahre der Kunde erst unmittelbar bei der Buchung, ob er am gewünschten Tag mehr oder weniger als an normalen Werktagen zu zahlen habe, sagt Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann. Eine vorausschauende Übersicht über die Tagespreise im Internet gebe es bislang nicht.