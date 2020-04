Das Logo der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) an einem Gebäude des Flughafen Dortmund Airport. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bernd Thissen / dpa)

In der Corona-Krise ist die erste deutsche Fluggesellschaft von Insolvenz betroffen.



Das Unternehmen mit 15 Flugzeugen und 354 Beschäftigten soll in Eigenverwaltung mit dem Rechtsanwalt Dirk Andres als Sachwalter weitergeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Als neuer Geschäftsführer wurde der Rechtsanwalt Michael Wilbert bestellt.

Die LGW war zuletzt mit eigenen Crews im Auftrag der Lufthansa-Tochter Eurowings unterwegs, die in der Corona-Krise aber den Mietvertrag gekündigt hat. Die Mitarbeiter waren schon vor der Insolvenz in Kurzarbeit gegangen. Die Flugzeuge sind in Bratislava abgestellt. (dpa)