Deutsche zahlten 2018 erstmals mehr mit Karte als in bar

Die Verbraucher in Deutschland greifen beim Bezahlen immer öfter zur Karte statt zum Bargeld. Im vergangenen Jahr sei im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben worden als in bar, teilt das Handelsforschungsinstitut EHI in Köln mit.