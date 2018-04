Der deutsche Außenwirtschaftstag findet in Bremen statt. (Lisa Boekhoff)

Außenwirtschaft im Umbruch – das ist das Thema des diesjährigen Deutschen Außenwirtschaftstags in Bremen. Am Donnerstagmorgen wurde er in der Oberen Rathaushalle mit Grußworten von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und Holger Bingmann, dem Präsidenten des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), eröffnet. Mehr als 300 Gäste beschäftigen sich mit Themen wie der Digitalisierung und dem Protektionismus.

Günthner verwies in seiner Rede auf die lange Handelstradition in Bremen. "Wir sind die Hauptprofiteure von Globalisierung und freiem Handel. Das müssen wir nur den Leuten draußen besser vermitteln", sagte der Bremer Wirtschaftssenator. Entsprechend gelte es auch, die Chancen zu ergreifen, die sich durch Digitalisierung und und künstliche Intelligenz ergeben.

BGA-Präsident Bingmann schloss in seiner Rede daran an – Handel habe eigentlich etwas mit Offenheit zu tun und habe die Leute zusammengebracht: "In der momentanen Zeit hat man aber den Eindruck, das Handel etwas ist, was die Leute auseinanderbringt." Dabei spielte er auf US-Präsident Donald Trump an, der bei verschiedenen Produkten die Importzölle erhöhen will. Gleichzeitig sagte Bingmann: "Ich bin stolz auf den deutschen Exportüberschuss. Das zeigt doch, dass wir Deutschen gute Produkte herstellen, die weltweit gefragt sind."

Kritik: Brexit keine Zukunftsförderung

Außerdem lobte Bingmann die Bildungsoffensive der Bundesregierung, forderte aber gleichzeitig, bei Bildung in die Berufsfelder zu investieren, die in Zukunft benötigt werden. "Nichts gegen Steuerberater, aber in 20 Jahren brauchen wir keine Steuerberater mehr."

Bingmann plädierte dafür, die Menschen an die Hand zu nehmen, die Europa und der Globalisierung kritisch gegenüberstehen: "Was die Engländer getan haben mit dem Brexit ist keine Zukunftsförderung." Daher sollte es Aufgabe der kommenden Generation sein, die Engländer so mitzunehmen, dass sie einen Wiederaufnahmeantrag in die Europäische Union stellen.