Jeden Menschen, den die schüchterne Lacie kennenlernt, bewertet sie später auf ihrem Smartphone. Denn das machen alle so. Wer wie bewertet wurde, ist über ein Augenimplantat einsehbar. Je mehr positive Bewertungen jemand erhält, desto höher ist seine soziale Stellung – und dementsprechend sein Einkommen, seine Aufstiegschancen, sein Ansehen. Bald trifft sich Lacie nur noch mit höher bewerteten Personen, um ihren Status zu verbessern. Doch immer nur Sorge um das eigene Auftreten zu tragen, treibt sie in den Wahnsinn. Als ihre Bewertung so schlecht ist, dass sie für die Gesellschaft untragbar geworden ist, kommt sie ins Gefängnis – und fühlt sich dort das erste Mal frei.

Zwar ist dies nur die Handlung einer Folge der dystopischen Science-Fiction-Serie „Black Mirror“. Doch im bevölkerungsreichsten Land der Erde ist ein ähnliches System schon heutzutage Realität: Vor vier Jahren beschloss die chinesische Regierung, ein sogenanntes Social-Scoring-System einzuführen, in dem jeder Bürger Punkte für seine Taten erhält. Seit dem vergangenen Jahr wird es in mehreren chinesischen Städten getestet und soll 2020 im ganzen Land genutzt werden. Tritt dies auch so ein, hätte China den perfekten Überwachungsapparat geschaffen – und den komplett gläsernen Bürger, der dem Willen des Staates ausgesetzt ist. Verzeichnet werden die Punkte in einer Datenbank, vergleichbar mit der deutschen Wirtschaftsauskunftei Schufa. Nur mit dem Unterschied, dass nicht die Kreditwürdigkeit der Bürger analysiert, sondern ihr soziales und moralisches Verhalten innerhalb der Gesellschaft bewertet wird.

Die chinesische Führung erklärt ihr Vorhaben als Vision von einer „harmonischen Gesellschaft“. Einer, in der all jene, die Gutes tun, die gerechte Belohnung erhalten. Und all jene, die durch schlechtes Verhalten auffallen, die negativen Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Der Netzaktivist Malte Spitz bezweifelt, dass die Gesellschaft dadurch tatsächlich besser wird. Zwar könnten die kurzfristigen Effekte positiv sein, sagt er. Doch mittel- und langfristig befürchtet er negative Folgen durch den Anpassungszwang. „Jeder wird nur noch darauf achten, was er tun kann, um seinen Punktestand zu verbessern“, sagt Spitz. Und das wertet er als Zeichen für eine unfreie Gesellschaft, in der die individuelle Entfaltung und Kreativität nicht mehr zum Tragen kommen.

Klare Vorgaben und rechtliche Hürden

Dass ein solches System in Deutschland etabliert wird, hält Spitz aktuell für nicht umsetzbar. Schließlich dürfe der Staat nicht wahllos Daten zusammentragen. Denn dafür gebe es sehr klare Vorgaben und rechtliche Hürden im Hinblick auf den Daten- und Diskriminierungsschutz. Doch in einigen Bereichen ist das Social-Scoring-System auch in Deutschland schon verbreitet. Die treibenden Kräfte sind jedoch nicht auf staatlicher Seite, sondern in der Privatwirtschaft zu finden, wie Spitz sagt: „Hier gibt es zunehmend den Wunsch, Informationen zusammenzutragen und auf deren Grundlage Entscheidungen vorzubereiten.“ So bieten beispielsweise einige Krankenversicherungen ihren Kunden an, bei gesunder Lebensführung belohnt zu werden. Wer etwa regelmäßig Sport treibt oder täglich genügend Schritte geht, bekommt etwa finanzielle Vergünstigungen oder erhält Zusatzleistungen. Den erforderlichen Nachweis liefert eine Gesundheitsapp über eine Uhr oder ein Fitnessarmband. Was auf den ersten Blick viele Vorteile für den Versicherten bietet – neben Prämien auch die Motivation für einen gesünderen Lebensstil –, stößt aber auch auf Kritik. Zwar ist die Teilnahme hieran noch freiwillig, doch dass diese auf lange Sicht bei manchen Tarifen und bestimmten Krankenversicherungen verpflichtend eingesetzt werden könnten, halten einige Kritiker für möglich – zumindest bei privaten Krankenversicherungen. Dann würden einige von dem System profitieren, andere aber nicht – und wiederum andere möglicherweise gar nicht versichert werden, da sie den Nachweis nicht erbringen können. Die Belohnung für positives Verhalten hätte dann ebenso eine Bestrafung für negative Leistungen zur Folge.

Das Bonusprogramm Payback verspricht bei der Teilnahme an seinem Angebot ebenfalls Prämien für den Kunden. Auch wenn Verbraucherschützer nur minimale Vorteile erkennen, hat Payback inzwischen allein in Deutschland nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Nutzer. Zahlen, die einen Widerspruch in sich tragen, wie Netzaktivist Spitz sagt: „Auf der einen Seite wollen wir, dass unsere Privatsphäre geschützt ist, und auf der anderen geben wir unser komplettes Einkaufsverhalten preis.“ Aus den Informationen, was, wann und wo gekauft wird, ließen sich viele Rückschlüsse ziehen. Und aus dem Zusammenschluss der Informationen könnten weitreichende Profile erstellt werden, die viel über den Social-Score des einzelnen Menschen aussagen.

Allein der falsche Wohnort kann sich bereits negativ auf das eigene Angebot auswirken. Manchen Kunden wird etwa beim Abschluss des Mobilfunkvertrags oder bei einer Internetbestellung der Kauf verweigert, weil sie in einem Stadtteil wohnen, der auffällig viele finanziell unzuverlässige Kunden beherberge. Auch die Uhrzeit, zu der die Bestellung vorgenommen wird, und das Geburtsdatum sind Faktoren, die über die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit entscheiden können.

Bei der Vergabe von Ratenkrediten können für Banken auch andere Informationen als der Schufa-Eintrag oder die hausinternen Daten, etwa über ein Girokonto, eine Rolle spielen. Zur Prüfung der Bonität werden – sowohl bei Firmen- als auch Privatkunden – vermehrt Informationen aus sozialen Netzwerken für die individuelle Bewertung herangezogen, unter anderem wenn auf dem herkömmlichen Weg keine Einschätzung erfolgen kann. Die dafür genutzten Daten sind zum einen öffentlich einsehbare Angaben, aber zum anderen auch Daten, für die ein möglicher Kreditnehmer erst seine Zustimmung geben muss. Wer sich dem Social-Scoring verweigert, muss damit rechnen, höhere Zinsen zu zahlen. Denn er stellt dadurch für den Kreditgeber ein potenziell hohes Risiko dar. Rund 1000 Parameter spielen in die Bewertung mit ein.

Relevant sind etwa eine konstante Anzahl von Kontaktpersonen, da dies Zuverlässigkeit ausstrahle, oder die Uhrzeit, zu der die Person häufig aktiv ist. Wer zu Zeiten, zu denen normalerweise gearbeitet wird, häufig online ist, könnte etwa seine Berufspflichten vernachlässigt haben. Facebook-Freundschaften zu Personen mit einem Doktortitel könnten hingegen förderlich sein. Ebenso Vorlieben bei Musikdienstleistern: Wer klassische Musik hört, bekommt möglicherweise eher einen Kredit als jemand, der Techno bevorzugt.

Proteste nicht zu erwarten

Doch nicht nur bei der Kreditvergabe bei Banken ist ein guter Social-Score förderlich: Überall, wo zuerst eine Leistung in Anspruch genommen und später bezahlt wird, kann hiermit die Kreditwürdigkeit eingeholt werden. Privatvermieter etwa können sich so ein erstes Bild von Interessenten machen. Ein potenzieller Mieter, der auf seinen Bildern den Eindruck erweckt, als würde er gerne Partys geben, fällt dadurch möglicherweise durch. Und wer nichts von seinen Daten preisgeben will, macht sich verdächtig.

Experten schätzen, dass der Social-Score in Zukunft eine immer größere Rolle einnehmen wird. Protestwellen wie vor sechs Jahren, als die Schufa ankündigte, für ihre Beurteilung der Kreditwürdigkeit Daten aus sozialen Netzwerken zu beziehen, werden nach Expertenansicht zukünftig ausbleiben. Der Umgang mit den eigenen Daten sei heute ein anderer als 2012. Gerade die jüngere Generation gehe offener mit ihren sozialen Kanälen um, viele von ihnen seien sich über deren Wichtigkeit bewusst und würden sie dementsprechend verantwortungsvoll verwalten.

Das wiederholt vorgebrachte Argument „Ich habe ja nichts zu verbergen“ lässt Netzaktivist Spitz heutzutage nicht mehr gelten. Es stamme aus einer Zeit, als Kommentare noch im kleinen Kreis blieben und nicht über soziale Kanäle auf der ganzen Welt einsehbar waren. „Gegenüber dem Staat hat man vielleicht nichts zu verbergen, aber gegenüber der Privatwirtschaft schon“, sagt Spitz. So habe jeder einen Kernbereich in seinem Privatleben, der durch Datensammlungen – etwa von Krankenversicherungen und Bonusprogrammen – ausgehöhlt wird. Und das nicht durch eine einzelne Information, sondern durch die Summe. „Dadurch ergibt sich ein detailliertes Abbild des Alltagslebens, das man nicht automatisch öffentlich haben möchte“, sagt Spitz.