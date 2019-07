Ganz in Weiß: Für seinen Mondspaziergang hat Neil Armstrong diesen Anzug getragen. Er wird aktuell im Smithsonian in Washington ausgestellt. (Jim Preston /Smithsonian Institution)

Frau Muir-Harmony, in Ihrem Buch zeigen Sie 50 Gegenstände, die mit der Mondlandung von Apollo 11 zu tun haben. Welcher hat Sie überrascht?

Teasel Muir-Harmony: Es gibt einige, die vordergründig nichts mit der Mission zu tun haben. Jeder der Astronauten durfte etwa eine kleine Tasche mit persönlichen Gegenständen mit zum Mond nehmen. Neil Armstrong wollte den ersten Flug mit einem Flugzeug und die erste Mondlandung zusammenführen. Also hat er eine Plakette mitgenommen, die Teile des Flugzeugs der Gebrüder Wright enthalten hat.

Und was hatten die anderen Astronauten ­dabei?

Buzz Aldrin wollte im Weltraum die Heilige Kommunion feiern und hat Wein und eine Hostie mitgenommen. Das war zwar nicht elementar wichtig für die Mission, aber für Al­drin.

Welches war denn der wichtigste Gegenstand?

Das ist schwer zu sagen. Die Mondlandung war ein riesiges Projekt. Auf der ganzen Welt haben 400.000 Menschen daran gearbeitet. Es gibt eine Anekdote von Charlie Duke, dem zehnten Mann auf dem Mond. Er hat bei der Nasa einen Arbeiter, der gerade den Boden gefegt hat, gefragt, was er da mache. ‚Ich schicke einen Menschen zum Mond‘, war dessen Antwort. Das spiegelt das Selbstverständnis sehr gut wider: Jede noch so kleine Arbeit war für das Apollo-Programm wichtig.

Wenn die Mondlandung so ein komplexes Unterfangen war, warum haben Sie sich auf 50 Gegenstände beschränkt?

Das hat natürlich mit dem 50. Jahrestag von Apollo 11 zu tun. Mir war vor allem wichtig, nicht nur technische Gegenstände zu zeigen. Die Mondlandung hat auch eine politische, soziale und kulturelle Dimension, die ich erzählen wollte. Ein Beispiel dafür ist eine Spendendose. Sie steht für den Protest von Ralph Abernathy und Anhängern der Southern Christian Leadership Conference. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass viele amerikanische Familien in Armut leben, während sehr viel Geld in die Raumfahrt gesteckt wird.

Warum ist auch 50 Jahre später die Mondlandung noch so wichtig?

Als sich die USA für das Apollo-Projekt entschieden haben, verfügten sie gerade einmal über 15 Minuten Erfahrung in der bemannten Raumfahrt. Auch die Kosten waren enorm: 25 Milliarden US-Dollar hat Apollo verschlungen. Das entspricht heute ungefähr 200 Milliarden Dollar. Die Mondlandung war also eine Herausforderung auf vielen Ebenen – und ich glaube, dass das heute noch viele Leute beeindruckt. Das macht sich auch in der Sprache bemerkbar, etwa mit Sätzen wie: ‚Wir haben einen Mann zum Mond geschickt, warum können wir nicht dieses oder jenes machen?‘

Warum sind die Astronauten damals dieses extrem hohe Risiko eingegangen?

Viele der Astronauten waren Testpiloten. Sie sind gerne geflogen und liebten das Risiko. Viele waren auch stolz darauf, ein Teil dieses großen Schritts zu sein. Und tatsächlich war rein theoretisch das Risiko gar nicht so groß: Es sind mehr Testpiloten ums Leben gekommen als Astronauten.

Sie sagten, die Mondlandung habe den Menschen gezeigt, was man alles erreichen könne. Wie wichtig war das für die Selbstwahrnehmung der USA?

Viele Amerikaner standen der Raumfahrt lange kritisch gegenüber – auch weil sie mehr durch Außenpolitik getrieben wurde als durch den Willen der Bevölkerung. Innenpolitisch gab es in den 60er-Jahren einige Probleme in den USA, den Vietnam-Krieg etwa oder Bürgerrechtsfragen. Der Zuspruch hat sich erst mit der Mondlandung geändert. Damals stand das ganze Land still, und die Menschen waren stolz auf diese Leistung.

Was wäre passiert, wäre Apollo 11 gescheitert?

Für diesen Fall hatte Präsident Richard Nixon eine Ansprache vorbereitet, die erklärt, dass die Astronauten auf dem Weg zum Mond ums Leben gekommen sind. Frank Borman, Kommandeur von Apollo 8, hatte ihm nahegelegt, eine Rede für diesen Fall vorzubereiten, da er die Risiken kannte. Auch die Astronauten von Apollo 11 wussten, dass sie sich in Gefahr bringen und möglicherweise nicht zurückkommen. Ihnen war aber klar, dass die USA auch nach einem Fehlschlag weitermachen würden.

Auch 50 Jahre später zweifeln immer noch viele Menschen die Mondlandung an. Wie erklären Sie sich solche Verschwörungstheoretiker?

Diese Menschen interessieren sich nicht für die Wahrheit. Es gibt eine Menge Beweise, die zeigen, dass der Mensch auf dem Mond war. Vielen Verschwörungstheoretikern geht es gar nicht um die Sache. Sie zweifeln etwas an, um damit Machtstrukturen zu kritisieren.

Warum ist der Mond erst in den vergangenen Jahren wieder in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt?

Als Kennedy den Auftrag zur Mond-Mission gegeben hat, ging alles sehr schnell. Das hat viele Menschen überrascht und beeindruckt. Auch unter Präsident Nixon hatte der Mond höchste Priorität. Das hat sich nach den erfolgreichen Mondlandungen aber geändert: Raumfahrt war nur noch eine nationale Priorität von vielen. Und anstatt weiter über den Mond nachzudenken, haben die Menschen überlegt, was das nächste Ziel im Weltraum sein könnte. In der Zwischenzeit haben immer wieder Präsidenten eine Rückkehr zum Mond vorgeschlagen. Doch für ein solches Projekt braucht man politische Kontinuität. Die war nicht immer da.

Jetzt steht die Rückkehr aber an. Glauben Sie, dass der Menschen irgendwann dauerhaft auf dem Mond leben wird?

Die Umgebung auf dem Mond ist nicht gerade lebensfreundlich, die Ressourcen sind begrenzt, es gibt keinen Sauerstoff zum Atmen. Dennoch glaube ich, dass eine dauerhafte Besiedlung des Mondes möglich sein kann. Es wird aber keinesfalls einfach.

In den 1960er-Jahren gab es einen Wettlauf zum Mond zwischen den USA und der Sowjetunion. Heute gibt es mit Europa, China und ­Indien weitere Weltraumnationen. Sehen Sie Ähnlichkeiten zu damals?

Früher haben die Nationen Raumfahrtprogramme genutzt, um sich gegen andere Systeme abzugrenzen und ihre technische Überlegenheit zu demonstrieren. Man könnte ­sagen: Sie wollten ein Publikum beeindrucken. Heute wird Politik aber anders gemacht.

Können Sie sich ein anderes Ereignis vorstellen, das eine ähnliche Dimension wie die erste Mondlandung hat?

Die Mondlandung hatte so ein großes Echo, weil sie ein wahres Medienereignis war. Es war die erste weltweite TV-Live-Übertragung. Begleitet wurde sie von der US-Regierung, die zuvor eine große internationale Informationskampagne gestartet hatte; in allen Ecken des Landes wurden Leinwände aufgestellt, damit auch jeder dieses Spektakel sehen kann. Wenn wir irgendwann auf dem Mars landen sollten, wäre das sicherlich auch groß, aber anders. Wahrscheinlich weil dieser Effekt des ersten weltweiten Medienereignisses fehlen würde.

Würden Sie selbst zum Mond fliegen, wenn Sie die Gelegenheit hätten?

Ich bin Historikerin, und ich liebe es, Leute zu studieren, die diese Dinge tun. Ich wollte aber nie selbst Astronautin werden. Es gibt aber eine Sache, die alle Astronauten erzählen: wie sehr sich der Blick auf die Erde ändert, wenn man mal im All war. Dass man vom Weltraum aus keine politischen Grenzen sieht, dass klar wird, dass wir uns um die Erde kümmern müssen. Diese Aussicht und dieses Gefühl würde ich gerne einmal genießen.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Teasel Muir-Harmony ist Weltraumhistorikerin und Kuratorin am Smithsonian National Air and Space Museum in Washington. Die 37-Jährige hat sich zuletzt intensiv mit der Mondlandung von Apollo 11 beschäftigt.

Weitere Informationen

In ihrem Buch erzählt die Autorin die Ge- schichte von Apollo 11 anhand von 50 Objekten. Das Werk ist auf Englisch erschienen.

Teasel Muir-Harmony: Apollo to the Moon: A History in Fifty Objects. National Geographic, Washington. 304 Seiten, ca. 24 €