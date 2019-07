Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli leicht auf 2,275 Millionen gestiegen. (Carsten Rehder/dpa)

Es ist der dritte Monat in Folge, dass in Bremen die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind. Jetzt ist es für den Monat Juli zwar typisch, dass viele junge Menschen im Übergang von der Schule zur Ausbildung oder zum Studium sind, aber nicht sofort in den Job einsteigen. Aber so ist das auch im Juli 2018 gewesen. In diesem Juli ist die Arbeitslosenquote jedoch um weitere 0,4 Punkte auf 9,8 Prozent gestiegen.

So langsam deuten die Zeichen also auf Abschwung hin. Seit der Wirtschaftskrise 2008 kannte die Konjunkturkurve in Deutschland nur eine Richtung: nach oben. Immer wieder zum Jahresende gab es die Warnung: So wird es im kommenden Jahr nicht weitergehen. Doch es ging so weiter. Nun scheint der Scheitelpunkt wirklich erreicht zu sein. Spätestens die Oktoberzahlen werden eine klare Richtung vorgeben.

Was dabei für den Standort Bremen schon immer typisch war: Wenn die Konjunktur gut lief, profitierte das kleinste Bundesland überproportional. Und wenn sie schlecht lief, schlug sich das in Bremen auch überproportional in den Zahlen nieder. Bremens neue rot-grün-rote Landesregierung sollte die Zeit also nutzen, um sich darauf vorzubereiten.