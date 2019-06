Mit der Erfindung der elektrischen Straßenbahn revolutionierte Werner von Siemens das Verkehrswesen. (Christina Kuhaupt)

Von Werner von Siemens (1816 – 1892), dem Gründer der Telegraphenbauanstalt von Siemens und Halske 1847 in Berlin, der Anfangsstation des Weltunternehmens Siemens, ist überliefert, dass er am Ende seines Lebens Rückblick gehalten hat: „Als ich mit 17 Jahren aus dem Mecklenburgischen nach Berlin kam, reiste ich zu Fuß und benötigte mehrere Tage dazu, denn ich besaß nichts abgesehen von meinen Händen, meinem Verstand und einem Traum. Es war der Traum von einem Unternehmen, welches durch ständige Erfindungen und den unternehmerischen Weitblick dazu beiträgt, Wissen und Wohlergehen der Menschheit zu steigern und welches – das war meine feste Überzeugung – gerade in dieser Kombination wirtschaftlich ist.“

Der Berliner Unternehmer weiß sich der doppelten Verantwortung des Unternehmens verpflichtet, derjenigen gegenüber sich selbst und seinen Mitarbeitern, und derjenigen gegenüber der Gesellschaft, Kultur und Umwelt.

Von den wegweisenden Erfindungen des Ingenieurs Siemens seien hier nur der Zeigertelegraf, die Dynamomaschine und die erste elektrische Straßenbahn von 1881 genannt – in der Sprache von heute „Innovationen“ auf den zentralen Feldern von Kommunikation, Energie und Mobilität. Die Dualität von wirtschaftlicher Leistung durch Innovationen und gesellschaftlicher Verantwortung hat der große Erfinder und Unternehmer klar formuliert.

Es ist auch diese „doppelte Verantwortung“, die beim Arbeitskreis für Management und Wirtschaftsforschung (AMW) an der Hochschule Bremen die Initiative ausgelöst hat, Frauen und Männer aus Bremen und seiner Region mit dem AMW-Award zu ehren. Mit der Verleihung des AMW-Award werden seit 2003 – dem Jahr des zehnjährigen Bestehens des AMW – Vorbilder erfolgreichen wirtschaftlichen Handelns ausgezeichnet. Wir lernen viel von denen, die viel erreicht haben, durch die unmittelbare Begegnung mit ihnen und die Beschäftigung mit ihren Biografien.

Es ist aber nicht nur der berufliche Erfolg alleiniges Kriterium für die Auszeichnung. Hinzu tritt das gesellschaftliche und ehrenamtliche Engagement. Alle seit dem Jahre 2003 mit dem AMW-Award Ausgezeichneten weisen diese „Doppelstruktur“ auf. Die Ehrung ist ideeller Natur und mit keiner Dotation verknüpft.

Bedarf es dieser Auszeichnung in der heutigen Zeit? Ja – man darf und soll mit Lob, wo es angebracht ist, nicht geizen! Wer sich einsetzt für sein Unternehmen, seinen Beruf und für die Gesellschaft, ist ein Vorbild für uns alle.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Leiter des Instituts für Unternehmensgeschichte (IFUG) an der Hochschule Bremen. Der Historiker und Pädagoge beschäftigt sich auch mit Unternehmenskommunikation.