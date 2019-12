Auch Robert Habeck von den Grünen informiert sich über den aktuellen Stand von Robotik und künstlicher Intelligenz. (Uli Deck/dpa)

Möglicherweise wirkt diese Frage auf den ersten Blick falsch herum gestellt, besteht doch kaum noch Zweifel daran, dass Künstliche Intelligenz (KI) im großen Stil entwickelt werden wird. KI gilt vielen als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie, in deren Forschung und Entwicklung nachhaltig investiert werden muss, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und erreichten Wohlstand abzusichern. Erklärtes Ziel der Politik ist deshalb auch, Deutschland als Forschungsstandort für Künstliche Intelligenz zu stärken (www.ki-strategie-deutschland.de).

Folgen wir dieser Logik, so wäre die Entwicklung künstlicher Intelligenz auch für den hiesigen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung. Und tatsächlich sieht das „Eckpunktepapier für eine Landesstrategie Künstliche Intelligenz“ in KI „eine der wesentlichen Schlüsseltechnologien in und für Bremen.“

Mehr zum Thema Universität Bremen an Projekt beteiligt Millionen-Förderung für Künstliche Intelligenz Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie will ein Projekt des norddeutschen ... mehr »

Nur reicht das schon aus? Nicht weniger wichtig ist die Frage, auf welche Akzeptanz KI in der Gesellschaft, auf welche Akzeptanz diese Technologie bei den Menschen treffen wird. Und zwar dann, wenn sich klarer abzeichnet, wie sie sich auf Arbeitsplätze und berufliche Chancen, wie auf die wirtschaftliche und soziale Sicherheit, wie auf die Lebensqualität und das private Leben auswirken wird.

Warum sollten Menschen eine Technologie nutzen wollen, von deren Nutzen beziehungsweise von deren ethischer, rechtlicher, sozialer oder kultureller Akzeptabilität sie möglicherweise gar nicht überzeugt sind?

Ohne Akzeptanz wird es KI schwer haben

Hat künstliche Intelligenz also eine Zukunft? Es wäre fatal, Akzeptanz auf eine pflichtgemäße Randnotiz in KI-Strategiepapieren und Forschungsanträgen zu reduzieren. Ohne Akzeptanz wird es KI jedenfalls schwer haben, in der Gesellschaft Fuß zu fassen, Wettbewerbsfähigkeit des Landes hin oder her.

Was daraus folgt? In den Entwicklungslaboren von KI sollte man die Akzeptanzfrage ernst nehmen und von vornherein in die Entwicklungsarbeiten einfließen lassen. Dabei liegt die Betonung auf „von vornherein“.

Mehr zum Thema Studie Künstliche Intelligenz lässt Bruttoinlandsprodukt wachsen Technologien und Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) könnten die Wirtschaftsleistung ... mehr »

Und die Bürgerinnen und Bürger? Sie sollten ihre Erwartungen, Wünsche, Vorbehalte und Bedenken gegenüber KI offensiv artikulieren können. Eine Gelegenheit dazu bietet in der Freien Hansestadt gerade die Umfrage „Zukunftsperspektive KI“ der Universität Bremen, die die Akzeptanzthematik erstmals sehr differenziert erfragt.

Interessierte können an der Umfrage noch bis zum 15. Dezember teilnehmen. Der Link zur Umfrage: https://www.methodenzentrum-bremen.de/survey

Zur Person

Unser Gastautor leitet an der Universität Bremen das Gebiet für Soziologie mit Schwerpunkt Statistik / empirische Sozialforschung. 2007 gründet er das Sozialwissenschaftliche Methodenzentrum.