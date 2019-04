Dirk van de Put, Chef von Mondelez, sorgt mit einem Interview für Aufmerksamkeit. (Mikhail Galian/Reuters)

Nun wird endgültig das getrennt, was schon seit 2012 nicht mehr zusammengehören soll. Was einst Kraft Foods war und vormals Kraft Jacobs Suchard, wurde 2012 aufgespalten und 2014 endgültig aufgeteilt in den Lebensmittelhersteller Mondelez und das Kaffeeimperium Jacobs Douwe Egberts (JDE). Nun hat der Mondelez-Chef in einem Interview gesagt, dass sich sein Unternehmen von den restlichen Anteilen in Höhe von 49 Prozent trennen will. Der Mehrheitseigner, die deutsche Familie Reimann mit ihrer JAB-Holding, will JDE innerhalb von zwei oder drei Jahren an die Börse bringen.

So wie die Reimann-Holding JAB mit ihren Unternehmenstöchtern aus unterschiedlichen Konsumbranchen jongliert, verliert man langsam den Überblick, was bereits alles zum Imperium gehört. Ein Blick auf das Markenportfolio zeigt aber: Das Geschäft ist sehr kaffeelastig. Der Börsengang ist da eine Möglichkeit, das Risiko auf mehrere Schultern – also die Aktionäre – zu verteilen. Am Ende zeigt dieses Beispiel einmal mehr, dass Entscheidungen über das, was mal das Bremer Traditionsunternehmen Jacobs war, längst woanders auf der Welt getroffen werden.