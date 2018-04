Daniela Otto: Ganz bestimmt. Immer mehr Menschen geben sich ganz dem digitalen Leben hin. Jeder Trend erzeugt aber auch einen Gegentrend. Zurück in die Natur, achtsam und offline leben, danach streben gerade ebenso viele Menschen.

Smartphones können giftig sein. Es kommt ganz auf die Nutzung an. Auch aus meinem Alltag sind Smartphones nicht wegzudenken, ich will gar nicht missionieren. Aber es ist schon auffällig, dass bei vielen nichts mehr im Leben ohne digitale Medien geht.

Ich war über Ostern in Venedig, und es war – im Hinblick auf die Mediennutzung – furchtbar, weil die Smartphones inzwischen das gesamte Stadtbild prägen. Viele Menschen sehen das, was sie für besonders halten, nur noch durch die digitale Linse. Mich hat das in Venedig richtig schockiert, weil ich mich gefragt habe: Was kriegen die Leute eigentlich noch vom echten Leben mit?

Jeder versucht, im Netz das perfekte Leben zu inszenieren. Man erschafft eine Ich-Fiktion von sich, die völlig unrealistisch und unecht ist. Soziale Medien machen unglücklich, weil man sein Leben immer abgleicht mit dem vermeintlich besseren Leben der anderen.

Weil es wahnsinnig stressig ist. Man wird sofort in eine innere Alarmbereitschaft versetzt. Wenn man morgens aufwacht, sollte man noch entspannt und der Geist ausgeglichen sein. Das ändert sich sofort, wenn man zum Smartphone greift.

Immer mehr Menschen springen sofort, sobald eine Nachricht ankommt. Sie verspüren den Druck, sofort zu antworten. Sie haben die Kontrolle verloren, zu bestimmen, wann sie antworten wollen. Immer öfter gehorchen die Menschen ihrem Smartphone. Sie machen sich zu Untertanen der Maschine.

Auf jeden Fall, das ist wissenschaftlich erwiesen. Man kann einem Smartphone genauso reale Gefühle entgegenbringen wie einem Menschen. Aber natürlich ist die Liebe zum Smartphone nur eine Stellvertreterliebe. Man liebt nicht das Gehäuse des Geräts, sondern das, womit man das Smartphone verbindet.

Das Smartphone steht für ein Versprechen: Du bist nicht alleine. Wir leben in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft. Die klassischen Familienstrukturen haben sich aufgelöst, Partnerschaften sind nicht mehr sicher, Religionsgemeinschaften haben an Stellenwert verloren. Der moderne Mensch hat große Angst, alleine zu sein. Ein Smartphone verspricht: Ein Klick, eine Nachricht genügt, schon ist man mit anderen verbunden und nie mehr alleine.

Wir haben ein wahnsinnig intimes Verhältnis zu unseren Smartphones entwickelt. Im Internet ist man sehr intuitiv unterwegs. Der Google-Suchverlauf spiegelt unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse. Wir verraten diesen Maschinen so viel mehr, als uns bewusst ist. Allein schon weil sie ein ständiger Begleiter im Alltag sind, werden Smartphones zu einem Partner.

Das ist natürlich zugespitzt formuliert, aber ja: Wir werden uns in Formen der künstlichen Intelligenz verlieben können. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich so rasant, dass wir schon bald ganz neue Bindungen zu Maschinen aufbauen werden.

Mediennutzung ist immer emotional motiviert. Wir nutzen Smartphones immer, um einen emotionalen Mehrwert zu erzielen.

Sicher spielen Rituale eine Rolle. Die ursprünglichen Impulse sind dennoch emotional. Uns treibt etwa die Angst, etwas zu verpassen.

Man sollte ausmisten und das Display aufräumen. Apps, die man nicht mehr braucht? Weg damit. Push-Meldungen und Newsletter? Weg damit. Das Smartphone auf lautlos stellen, die Signaltöne ausschalten.

Es geht nicht darum, sich von allem zu entkoppeln, eher darum, sich bewusst zu werden, wie man den Stress im modernen Leben verringern kann.

Weil der blaue Haken zwischenmenschliche Kleinkriege entzünden kann. Gerade bei Paaren birgt er ein riesiges Konfliktpotenzial. Wenn man sieht, dass der Haken blau und die Nachricht angekommen ist, aber der Partner nicht antwortet, entsteht eine sogenannte narrative Lücke. Man muss sich diese Zeit zwischen dem Lesen und Beantworten der Nachricht erklären. Unser Gehirn kann dann nicht anders, als Geschichten zu erfinden. So entstehen die abenteuerlichsten Dramen.

Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist eine Aufräumstrategie, die hilft, um Distanz zu Personen zu bekommen, denen man nicht nahe sein will.

Die Entspannungsapps zeigen, dass es auf die Art der Mediennutzung ankommt. Natürlich kann man ein Smartphone auch zur Entspannung nutzen.

Der Einwand ist legitim, natürlich ist Entspannung auf dem Smartphone irgendwie paradox. Wenn zehn Mails während einer Meditationssitzung reinkommen, wird man sicher nicht entspannen. Auf Flugmodus sollte man das Gerät schon stellen.

Manche müssen in ein Kurhotel gehen, um Diät zu machen, andere schaffen es daheim. Es gibt sicher Orte, die sehr viel mehr als andere dazu einladen, Digital Detox zu machen. Aber natürlich wird mit dem Thema gerade auch wahnsinnig Geldmache betrieben, weil das alles sehr angesagt ist. Mich freut, dass jetzt alle darüber sprechen, aber man hat schon das Gefühl, dass Digital Detox das neue Nordic Walking ist, ein Trend, der plötzlich überall ist.

Viele Eltern sind sehr schlechte Vorbilder. Sie können nicht von ihren Kindern verlangen, seltener am Smartphone zu sein, wenn sie ihnen das selbst nicht vorleben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass es Offline-Rituale in der Familie gibt: keine Smartphones beim Abendessen, beim gemeinsamen Spielen, während der Hausaufgaben.

Ganz sicher. Immer schon waren neue Medien mit einem großen Schock verbunden. Auch jetzt passiert alles ein bisschen zu schnell für uns. Wir hecheln dem Fortschritt hinterher. Das moderne Ich ist hochgradig überfordert mit dem digitalen Wandel. Wir bekommen diese ganzen Reize und Informationen nicht mehr verarbeitet. Deshalb sollten wir öfter innehalten und achtsam werden.

Das war ziemlich schwierig, es war ja nicht geplant. Ich bin direkt nach der Abgabe meiner Doktorarbeit dorthin geflogen, und sagen wir mal so, ich hätte auf diesen zusätzlichen Stress zunächst gerne verzichtet. Ich hatte die klassischen Entzugserscheinungen: Die Angst, mich ohne Wlan für Wochen nicht mitteilen zu können. Das diffuse Gefühl, verloren, von meinen Freunden und meiner Familie abgeschnitten zu sein. Es gibt diese Smartphone-Sucht ja wirklich, und auch ich war nicht ganz befreit davon.

Ein paar Tage habe ich gebraucht, dann hatte ich eine großartige Zeit im Nirgendwo. Es war ein Schlüsselerlebnis – immerhin ist danach mein Buch entstanden.



Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Person

Daniela Otto

ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und Journalistin. Sie ist als Dozentin für Literatur-, Film- und Medienwissenschaften an der LMU München und an der Universität Augsburg tätig.

Weitere Informationen

Digital Detox: Wie Sie entspannt mit Handy & Co. leben. Springer, Berlin. 142 Seiten, 14,99 Euro.