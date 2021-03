Die Bremer Greensill Bank ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft, es läuft ein Ermittlungsverfahren. (Sina Schuldt / dpa)

Ende der 1990er-Jahre hatte die Firma Flowtex einen der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands ausgelöst. Laut Bilanz verkaufte das Unternehmen mehr als 3000 Horizontalbohrer. Die haben aber nie existiert. Keinem der Wirtschaftsprüfer von KPMG war das aufgefallen. Die Branche machte damals Witze, die Buchstaben KPMG stünden als Abkürzung für „Keiner prüft mehr genau“. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft musste an die Gläubiger umgerechnet gut 50 Millionen Euro zahlen.

Mehr zum Thema Was Anleger nun wissen müssen Sparer gaben Milliarde an Greensill Bank Die Sparer haben eine Milliarde Euro bei der Bremer Greensill Bank angelegt. Wie sie an ihr eingefrorenes Geld kommen, und wieso dies für manche Beschäftigte der zweite ... mehr »

Die Finanztechnik hat seit Flowtex einen großen Sprung gemacht. Wirtschaftsprüfer können mithilfe von künstlicher Intelligenz Unregelmäßigkeiten in Bilanzen aufspüren. Dennoch fiel bei Wirecard den Prüfern von Ernst & Young nichts auf. Und nachdem die Bafin als Finanzaufsicht gegen die Bremer Greensill Bank eingeschritten ist und Anzeige erstattet hat, müssen sich die Wirtschaftsprüfer von Ebner Stolz fragen lassen, warum es an den Bilanzen nichts zu beanstanden gab. So macht sich eine ganze Branche zur Lachnummer.