Die Opel-Zentrale in Rüsselsheim. Hier gehen die unsicheren Zeiten weiter. (Arne Dedert)

Wer Geschwindigkeit nur behauptet, der kommt nicht schneller voran. Das Sanierungsprogramm für Opel bedeutet zumindest dem Namen nach Tempo. Doch „Pace“ leidet unter mehr als Langsamkeit. Nun tragen die Verhandlungsparteien ihren Konflikt offen aus.

Ungewiss die Zukunft der Werke in Eisenach und Kaiserslautern – und das trotz der Versprechen des französischen Konzerns PSA bei der Übernahme Opels im Sommer. Dessen Pläne sollen jedoch nur 1800 Arbeitsplätze absichern und zugleich schmerzhafte Eingeständnisse von allen fast 20 000 Mitarbeitern in Deutschland abverlangen. Es ist von „Erpressung“ und vom „Tod auf Raten“ die Rede. Opel-Chef Michael Lohscheller zeigt sich in seiner Botschaft an die Medien dagegen überzeugt vom Angebot an die Mitarbeiter. Opel wolle in Deutschland investieren.

Die Belegschaft hat die Zuversicht in die Standorte jedoch teils schon verloren: Mehr Mitarbeiter als geplant verabschieden sich. PSA-Chef Carlos Tavares gibt ihnen offensichtlich keine glaubwürdige Perspektive, was aber dringend notwendig wäre. Seine Taktik ist nun aufgelogen. Der Frieden – das bedeutet pace im Italienischen – ist vorbei.