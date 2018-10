Bald finden Landtagswahlen in Bayern und Hessen statt. Und deswegen musste schnell etwas Vorzeigbares her: ein Plan für „saubere Luft“ und die „Sicherung der individuellen Mobilität“ in den Städten. Die Bundesregierung will dem Eindruck entgegentreten, sie lasse Diesel-Fahrer im Stich. Das ist gründlich misslungen. Die Koalition „erwartet“ (so der Wortlaut) von den Herstellern, dass sie Autofahrern in besonders belasteten Regionen auch Hardware-Nachrüstungen bezahlen. Doch mehrere Konzerne haben schon abgewunken. Zwingen kann man sie nicht. Ebenso unverbindlich bleibt die Aussicht auf Umstiegsprämien zum Kauf eines sauberen Modells.

Zugute kommen sollen diese ungewissen Angebote nur Bewohnern einer der 14 besonders stark belasteten Regionen. Dazu gehören Hamburg, München und Stuttgart, aber auch Städte wie Kiel, Heilbronn und Düren. Bremen ist nicht dabei, hier liegen die Stickoxid-Werte noch im grünen Bereich. Für die Diesel-Fahrer im Nordwesten heißt das: Ihr Selbstzünder ist, wie überall in Deutschland, empfindlich im Wert gesunken. Eine Kompensation dafür erhalten sie nicht. Trotzdem sind sie durch Fahrverbote in ihrer Mobilität eingeschränkt. Es ist schwer vorstellbar, dass eine solche Ungleichbehandlung Bestand haben kann.