Keine Durchfahrt für Diesel: Das gilt bald in Stuttgart. (dpa)

In der von Abgasen geplagten baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart gibt es ab dem Jahresbeginn 2019 Fahrverbote für Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter. Verbote für Dieselwagen der Euronorm 5 wolle die Landesregierung vermeiden und von der Wirkung eines Paketes zur Luftreinhaltung abhängig machen, hieß es am Mittwoch aus Koalitionskreisen in Stuttgart. (dpa)