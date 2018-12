Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Vertretern der Kommunen im Kanzleramt in Berlin. Foto: Kay Nietfeld (Kay Nietfeld / dpa)

Das „Sofortprogramm Saubere Luft“ werde von bisher einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. Hinzu kämen weitere 432 Millionen Euro, mir denen der Bund die Hardware-Nachrüstung kleiner Lastwagen in Städten fördere, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin. (dpa)