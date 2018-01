App My Days (Petra Sigge, FR)

Bremen. Ein Sprichwort besagt, dass nichts schöner ist, als sich auf das zu freuen, was kommt. Sei es auf den nächsten Geburtstag, den ersehnten Jahresurlaub oder den Renteneintritt. Wie viele Minuten, Wochen oder Jahre es bis zu bestimmten Ereignissen noch dauert, veranschaulicht die App „My Day“, eine Art Adventskalender für das Smartphone. Sie erstellt Countdowns für jeden Anlass. Egal, ob sie in naher oder ferner Zukunft liegen.

Die App verspricht, mit ihr alle wichtigen Ereignisse des eigenen Lebens planen zu können. Damit auch ja kein Einziges vergessen wird, gibt es die Möglichkeit, sämtliche Geburtstage aus den sozialen Kanälen zu importieren. Auch das Ankündigen auf Feiertage kann vorab eingestellt werden. Da die App in den USA entwickelt wurde, werden aber vorwiegend US-amerikanische Gedenktage angezeigt. Sinnvoller ist es daher, eigene Termine zu erstellen. Schließlich ist nicht für jeden jeder Geburtstag oder jeder internationale Feiertag gleich wichtig.

Ein neues Ereignis lässt sich mit wenigen Schritten einrichten: Einfach einen Titel in die oberste Spalte eintragen, an den Rädchen für das richtige Datum drehen und den passenden Hintergrund auswählen. Hierfür können Fotos aus der eigenen Bildergalerie genutzt werden oder auch vorgefertigte Grafiken aus 16 Kategorien, die verschiedene visuelle Variationen des jeweiligen Ereignisses anbieten. Ist der Countdown abgelaufen, erhält der Nutzer eine automatische Nachricht. Es kann aber ebenso manuell eingetragen werden, ob die App schon zuvor auf ein bestimmtes Ereignis hinweisen soll, was bei Rechnungen oder der Steuererklärung sehr praktisch ist.

Wird die App geöffnet, steht das nächstliegende Ereignis im Fokus. Andere Events, die auf dieses folgen, werden nach einem Wisch nach links angezeigt oder in einer Tabelle über die Menüleiste aufgeführt. Gelegentlich blinkt eine sich über den ganzen Bildschirm verbreitende Werbung auf, die durch einen Klick auf ein minimal kleines X beendet wird. Ebenfalls störend sind die vereinzelt auftretenden Rechtschreibfehler in der ursprünglich – und in wenigen Bereichen immer noch – englischsprachigen App.

Fazit: Wer die kleinen Mängel ausblendet, erhält mit „My Day“ einen nützlichen Helfer – mehr aber auch nicht. Die einfache Bedienung und das farbenfrohe Design laden jedoch zum Verweilen und zum Erstellen von Countdowns ein. Und das lohnt. Denn Vorfreude ist bekanntlich ja immer noch die schönste Freude.