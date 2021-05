Carl-Wilhelm Edding war 1986 aus der nach ihm benannten Firma ausgeschieden. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild (Maurizio Gambarini / dpa)

Der Mitgründer des Schreibwarenherstellers Edding, Carl-Wilhelm Edding, ist tot. Der Namensgeber der Edding-Gruppe sei am 27. April in Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen in Ahrensburg mit.

„Wir danken Dir für all das, was Du uns hinterlassen hast und werden Deinen Namen, vor allem aber Deine Werte mit Stolz und großem Verantwortungsbewusstsein weiter pflegen!“, hieß es in dem Nachruf des Unternehmens.

Edding hatte das Unternehmen 1960 gemeinsam mit seinem Schulfreund Volker D. Ledermann in Hamburg gegründet. 1986 war er aus der Firma ausgeschieden. Bekannt ist Edding mit Sitz im schleswig-holsteinischen Ahrensburg vor allem für seine Filzstifte und Permanentmarker.

