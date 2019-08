Ferdinand Piech starb im Alter von 82 Jahren. (Boris Roessler/dpa)

Der langjährige Chef und Mitinhaber von VW und Prosche, Ferdinand Piëch, ist am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren in Rosenheim verstorben. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Demnach sei Piëch am Abend in einem Restaurant kollabiert und anschließend im Klinikum Rosenheim verstorben.