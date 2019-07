Im Gastgewerbe fallen nach Auskunft der Gewerkschaft NGG besonders viele unbezahlte Überstunden an. (Caroline Seidel / dpa)

Ein enormer Überstunden-Berg türmt sich auf: Knapp 2,15 Milliarden Arbeitsstunden haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr zusätzlich geleistet. Davon 1,01 Milliarden Überstunden zum „Null-Tarif“ – ohne Bezahlung. Für jeden waren das im Schnitt 24,9 „Umsonst-Stunden“ für den Chef: ein „Geschenk“ von gut 25 Milliarden Euro. Diese Zahlen hat das Pestel-Institut Hannover im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kürzlich ermittelt.

Allein in den Hotels und Gaststätten sind 45 Prozent aller Überstunden unbezahlt. Und das, obwohl mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze Mini-Jobs sind. Von der Küchenhilfe bis zum Kellner: Hier arbeiten Menschen, die auf jeden Cent angewiesen sind. Dabei werden gerade sie in der Sommersaison – ob in Restaurants oder Biergärten – zu Überstunden gedrängt, obwohl ihr 450-Euro-Job keinen Extra-Euro beim Verdienst zulässt. Entweder werden Überstunden dann nicht oder mit „Schwarzgeld“ bezahlt.

Es gibt noch ein anderes Problem: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband will, dass das Arbeitszeitgesetz gelockert und damit die tägliche Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden ausgedehnt wird. Dabei scheinen die Arbeitgeber zu vergessen, dass das Arbeitszeitgesetz ein Schutzgesetz ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zu viel Arbeit krank macht. Schon heute klagt jeder dritte Beschäftigte in Deutschland bei Mehrarbeit über Schlafstörungen, Erschöpfung und Rückenschmerzen.

Unfallzahlen im Gastgewerbe werden sich erhöhen

2016 gab es 30.000 Arbeitsunfälle und 6000 Wegeunfälle im Gastgewerbe. Diese Zahlen werden sich dramatisch erhöhen, wenn Aufmerksamkeit und Konzentration in überlangen Schichten weiter abnehmen und die Interessen der Beschäftigten nicht berücksichtigt werden. Sie sind es, die heute schon überdurchschnittlich oft an Wochenenden und Feiertagen, spät abends und auf Abruf arbeiten.

In kaum einer anderen Branche geht es so flexibel zu. Eine weitere Flexibilisierung ist nicht erforderlich. Im Gegenteil. Sie würde dem Gastgewerbe sogar schaden, denn die Attraktivität einer Branche hängt immer auch von attraktiven Arbeitszeiten ab. Es ist nicht zu erwarten, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe – mit einer im Branchenvergleich niedrigsten Ausbildungsquote – durch eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit attraktiver wird. Unsere Antworten auf Fachkräftemangel und für ein besseres Image der Branche sind eine vernünftige Dienstplangestaltung, Tarifbindung und ein Arbeitsalltag, der auch einen gesunden Eintritt in die Rente ermöglicht.

Zur Person

Unser Gastautor ist gelernter Hotelfachmann, war zunächst Gewerkschaftssekretär, dann Referatsleiter. Seit November 2018 ist er Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.