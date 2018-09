Lars Schwiers arbeitet in der Schlosserei, die zu dem Bremerhavener Metallbau-Unternehmen Huth gehört. (Marco Butzkus)

Am Lunedeich, bekannt als gute Adresse der fischverarbeitenden Industrie, wird das Gewerbegebiet zum Ende der Straße hin bunter, was die Branchen betrifft. So befindet sich schräg gegenüber vom Fliesenwerk Nordceram der Sitz dreier Schwesterfirmen, deren älteste seit 1964 den Stürmen trotzt: der Huth Zaun- und Torsysteme GmbH, der Huth Metallbau GmbH und der Hans Huth und Söhne GmbH & Co. KG. Letztere betreibt einen Windpark mit vier Anlagen nördlich von Bremerhaven.

Weiß-gelbe Flaggen an der Straße weisen den Weg zu einem Ensemble aus flachen und lang gestreckten Gebäuden. An den Verwaltungssitz schließen sich mehrere Hallen mit Werkstätten und Lagern an. In der Metallbau GmbH werden Türen, Treppen, Geländer und Stahlkonstruktionen gefertigt. Der Name der Zaun- und Torsysteme GmbH spricht für sich. Das Team aus 57 Mitarbeitern, darunter 16 Auszubildende in Bremerhaven und Cuxhaven, führt überdies Montage- und Servicearbeiten aus – wie Planung und Konstruktion.

„Seit vier Generationen“, heißt es im Werbematerial der Firma, „ist der Name Huth auf traditionelle Weise mit dem Zaun-, Tor- und Metallbau verbunden“. Die vierte Generation repräsentiert Felix Huth, geschäftsführender Gesellschafter – der „Zaunkönig“, wie im Online-Portal „Laufpass“ formuliert wird. Sein Weg war nicht vorgezeichnet, ihm wurde das Unternehmen nicht in die Wiege gelegt.

Die etwas verzwickte Firmengeschichte und Felix Huths geschäftliches Erbe resultieren gewissermaßen aus dem Umzug des Unternehmens. Als Felix Huths Vater und dessen Bruder die Chance hatten, ihren Betrieb in der Carsten-Börger-Straße gut zu verkaufen, habe die Frage im Raum gestanden, wie die Firmengeschichte fortgeschrieben werden soll. Sein Onkel habe sich bald aus dem Geschäft zurückziehen, seine älteren Geschwister nicht einsteigen wollen. „Allen war klar, dass man die Mitarbeiter nicht einfach entlassen konnte. In den 1990er-Jahren war die Arbeitslosenquote in Bremerhaven exorbitant hoch.“

Mit Mitarbeiter Norbert Kanngeter und Sylvia Huth als Gesellschafter wurde die „Huth Zaun- und Torsysteme GmbH“ 1998 neu gegründet. Nach und nach sei in ihm, berichtet Felix Huth, der Gedanke gereift, sich als jüngster Spross doch dem Familienbetrieb zu widmen. Seine Noten seien nicht die besten, sein Wunsch, die Schulzeit zu verlängern, nicht ausgeprägt gewesen. „Was der Auslöser war, weiß ich bis heute nicht so genau.“ Nach einer intensiven Beratung mit seinen Eltern über seine berufliche Zukunft sei sein Vater zunächst etwas skeptisch gewesen.

Das Handwerk von der Pike auf gelernt

Felix Huth musste von der Pike auf lernen, um zu beweisen, dass es ihm ernst war. „Mein Vater sagte: Wir wollen mal sehen, wie es aussieht, wenn du dir mit dem Hammer mal ordentlich auf den Finger geschlagen hast.“ Der Junior absolvierte eine dreijährige Metallbauausbildung. In einem Betrieb in Reinfeld lernte er „ganz feinen Metallbau“ kennen. Dieses Geschäftsfeld wollten sich Huths auch in Bremerhaven erschließen, 2003 bekam der Familienbetrieb mit der „Huth Metallbau GmbH“ Zuwachs.

Felix Huth wurde Gesellschafter, sein Vater ersparte ihm nicht, mit 19 Jahren das Gründungskapital aufzubringen – 10 000 Euro. Seine Mutter streckte ihm das Geld vor, „ich musste es abstottern“. Er werde nie vergessen, wie er ihr im Beisein der drei großen Geschwister bei einem Weihnachtsfest die letzte Rate zurückzahlte. Schritt für Schritt übernahm Felix Huth den Familienbetrieb. Er machte seinen Meister und die Ausbildung zum Betriebswirt im Handwerk. 2008 rückte er in die Geschäftsführung auf. Er erwarb die Firmenanteile, die nicht in der Familie verblieben waren.

2010 wurde das Unternehmen mit dem Bremerhavener Gründerpreis ausgezeichnet, für „eine vorbildlich vorbereitete, erfolgreiche Unternehmensnachfolge“, so die Jury. Auch die Handwerkskammer würdigte den Betrieb deshalb als innovativ. 2014 übernahm Felix Huth die Gesellschafteranteile seiner Eltern bis auf einen Minimalanteil mit Sperrminorität. „Ich wollte nicht, dass meine Eltern haften, wenn ich hier Mist baue.“ Eine weitere Auszeichnung kam in diesem Jahr hinzu – die Auszeichnung als „Klimaschutzbetrieb Co2 minus 20“.

Unternehmen mit Tradition

Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1897 zurück. Felix Huths Urgroßvater Friedrich gründete die „Erste Westpreußische Drahtwarenfabrik“ in Kulm an der Weichsel. Die Familie floh später nach Thüringen, dann nach Westdeutschland. Felix Huths Großvater Hans fand Arbeit bei dessen Bruder Walter in Cuxhaven. Die Wege der Brüder trennten sich, als sich Hans Huth in Bremerhaven mit seinen Söhnen Norbert und Gerd selbstständig machte. Der jüngste Eintrag in der Firmenchronik berichtet von der Übernahme der Walter Huth KG aus Cuxhaven als Zweigniederlassung der „Huth Zaun- und Torsysteme GmbH“ im Jahr 2008.

Felix Huth ist 35 Jahre alt. Die Schuhe, in die er vor zehn Jahren schlüpfte, hätten nicht von Beginn an gepasst. „Es gab Zeiten, die waren nicht so einfach.“ Er habe seine Lektion gelernt. „Ich bin eher der kooperative Typ. Manchmal muss ich eine Ansage machen, aber ich möchte, dass die Kollegen den Sinn von Entscheidungen erkennen. Kommunikation ist ganz wichtig, das musste ich auch erst lernen.“ Der Betrieb wachse mit Bedacht. „Wir könnten mit diesem Unternehmen vielleicht schon woanders sein, als da wo wir jetzt sind, wenn ich manche Risiken eingegangen wäre“. Ihm liege aber mehr daran, „dass wir solide aufgestellt sind. Wir müssen nicht die Größten und Tollsten sein. Wir wollen ein Unternehmen sein, dass gute Qualität abliefert und in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen.“

Auch der regionale Bezug sei ihm wichtig. 80 bis 90 Prozent des Umsatzes – den Huth auf rund vier Millionen Euro beziffert – werde im Umkreis von etwa 80 Kilometern gemacht. Die Referenzliste des Unternehmens reicht vom Deutschen Auswandererhaus und der BLG bis zur Deutschen Bahn und der Fischereihafen Betriebsgesellschaft. Auf einer Karte im Flur des Verwaltungsgebäudes kann Huth nachvollziehen, welche Zäune und Drehkreuze Firma Huth an den Containerterminals gebaut hat. Es sind viele. Ein Foto an der Wand gegenüber zeigt einen enormen Metallkegel im Klimahaus – das Kino, an dessen Bau das Unternehmen ebenfalls beteiligt war.

Felix Huth hat ein Faible für ungewöhnliche Projekte, die die ganze Firma fordern. Er will vorankommen, auch im Interesse seines Teams. „Mittelfristig ist mir wichtig, dass wir als Handwerksbetrieb mit den Löhnen von der Industrie mithalten können.“ Deshalb: Wachstum, ja, aber mit Augenmaß und nicht um jeden Preis.