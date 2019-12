Vor 175 Jahren wurde im englischen Rochdale die erste erfolgreiche Konsumgenossenschaft der Welt gegründet. Aufgrund der desolaten Versorgungssituation und der Abhängigkeit von Krämern, die zweifelhafte Qualität lieferten, schlossen sich Arbeiter zusammen und eröffneten einen gemeinschaftlichen Verkaufsladen. Von den anderen Händlern erst verspottet, entwickelte sich die Genossenschaft rasant und konnte sehr schnell das Warenangebot und die Zahl der Verkaufsstellen erhöhen. Das Besondere war, dass die Verbraucher über die Genossenschaft mit dem Prinzip „Ein Mitglied – eine Stimme“ mitentscheiden konnten, und dass sie sich zur besonderen Qualität der Waren verpflichteten.

Ihre Erfolgsgeschichte wurde veröffentlicht und in viele Sprachen übersetzt. So waren die redlichen Pioniere nicht nur in England ein großes Vorbild, sondern hatten überall in der Welt Nachahmer, so auch in Deutschland, wo es zu einer großen Anzahl von Gründungen kam. In Deutschland gibt es derzeit nur noch wenige traditionelle Konsumgenossenschaften, die den Zusammenbruch der COOP AG im Westen und die Wendezeit im Osten überstanden haben. Die Idee ist aber weiter aktuell. Immer wieder kommt es dazu, dass die Konsumenten eine Leistung nicht oder nicht in der gewünschten Qualität bekommen. Anstatt sich auf andere zu verlassen, besinnen sich viele Menschen auf das Prinzip der Selbsthilfe. So werden im ländlichen Raum bürgerschaftlich organisierte Dorfläden, Schwimmbäder und Dorfkneipen betrieben. Damit leisten diese gemeinschaftlichen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität.

Auch die ärztliche Versorgung wird zunehmend zum Problem – hier können ebenfalls genossenschaftliche Lösungen, getragen von den Bürgern vor Ort, eine Antwort sein. Aber auch in der Stadt ist die Idee der Konsumgenossenschaften aktuell: mit Energieversorgern, die den Abnehmern der Energie gehören, oder dem genossenschaftlichen Carsharing. Über die gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen Unternehmen können die Menschen und ihre Bedürfnisse besser in den Mittelpunkt gestellt werden als bei Unternehmen, die von ihren Eigentümern eine Gewinnmaximierung verordnet bekommen. Das ist das Besondere, das diese Form des Wirtschaftens attraktiv macht und das immer modern bleiben wird. Die Digitalisierung wird neue Betätigungsfelder eröffnen. Zum Beispiel könnten kooperative Plattformen, in denen die Nutzer auch die Eigentümer sind, dafür sorgen, dass mit personenbezogenen Daten fair und transparent umgegangen wird.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 2011 Vorstandssprecher beim Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften. Er ist auch Präsident von Euro Coop, dem europäischen Zusammenschluss.