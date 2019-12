Mehrdad Payandeh, seit Februar 2018 Vorsitzender des DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt. (Sebastian Gollnow/dpa)

Im letzten Jahr hat die Sozialpartnerschaft ihr hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Wohl kaum eine Institution hat in Deutschland in so hohem Maß zur Stabilität und zum sozialen Frieden beigetragen. Ihr Kernstück sind zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelte Flächentarifverträge.

Tarifverträge sind Garanten für gute Arbeit, denn Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben stehen deutlich besser da. Aber mittlerweile machen sich viele Arbeitgeber einen schlanken Fuß und sind auf der Tarifflucht. In Bremen und Niedersachsen sind rund vier von zehn Beschäftigten nicht durch einen Tarifvertrag geschützt. Für sie entstehen viele Nachteile. Besonders deutlich wird das beim Einkommen: Nur etwa 40 Prozent von ihnen können sich über Weihnachtsgeld freuen, mit Tarifvertrag sind es über Dreiviertel. Würden alle Beschäftigten in Bremen und Niedersachsen nach Tarif entlohnt, hätten sie im Jahr 4,3 Milliarden Euro netto mehr auf dem Konto.

Eine niedrige Tarifbindung schadet aber auch denjenigen Arbeitgebern, die sich an Tarifverträge halten. Diese sorgen für fairen Wettbewerb, indem sie allen Betrieben gleiche Voraussetzungen garantieren. Mehr Tarifbindung heißt deshalb weniger Schmutzkonkurrenz durch Lohndumping!

Dritter im Bunde ist der Staat. Durch Tarifflucht entgehen ihm riesige Einnahmen. Bei einer Tarifbindung von 100 Prozent könnten sich Bremen und Niedersachsen über 1,1 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen freuen. Über drei Milliarden Euro würden in die Sozialversicherungen gespült. Dieses Geld wird dringend gebraucht für bessere Sozialleistungen sowie für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Bildung.

Und nicht nur das: Wenn sich Arbeitgeber vor guter Bezahlung drücken, muss die öffentliche Hand Löhne aufstocken. Wenn das Einkommen zu gering ist und die Mieten durch die Decke schießen, müssen Steuerzahler Wohngeld zuschießen. Und die Grundrente korrigiert soziale Schieflagen, wenn Menschen trotz jahrelanger harter Arbeit nicht genug in die Rentenkasse einzahlen konnten.

Kurzum: Tarifflucht kommt uns alle teuer zu stehen. Deshalb dürfen wir nicht länger tatenlos zusehen. Beschäftigte, anständige Arbeitgeber, der Staat und soziale Sicherungssysteme dürfen nicht die Leidtragenden sein. Alle gesellschaftlichen Kräfte müssen sich zu einer Allianz für gute Arbeit zusammenschließen.

Damit Tarifverträge wieder Vorfahrt haben. Damit Arbeit ihre Würde wieder zurückbekommt.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Vorsitzender des DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt. Der Volkswirt leitete zuvor die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB in Berlin.