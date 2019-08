Bezahlbare Mietwohnungen sind gerade in Großstädten begehrt. (Silas Stein/dpa)

Rot-Grün-Rot in Bremen diskutiert enteignungsgleiche Eingriffe wie Mietendeckel oder Millieuschutzsatzung. Solche Eingriffe verletzen Haus- und Grundeigentümer in ihren Grundrechten. Triftige Gründe für einen Aktionismus in genannter Art und Weise liegen nicht vor. Ein Blick auf den im Juli veröffentlichten F+B-Wohn-Index Deutschland verdeutlicht, dass selbst die Angebots- und Neuvertragsmieten im Vergleich des ersten und zweiten Quartals 2019 durchschnittlich um lediglich 1,8 Prozent angestiegen sind.

In Bremen und dem Umland liegen diese Mieten mit 5,32 Euro bis 7,43 Euro deutlich unter denen vergleichbarer Metropolregionen. Laut des kürzlich veröffentlichten Grundstücksmarktberichts sind die durchschnittlichen Bestandsmieten in Bremen im vergangenen Jahr geringfügig um 2,52 Prozent angestiegen. Die Veränderungen liegen damit im Rahmen der Inflationsrate.

Angesichts der sichtbar stagnierenden Neuvertragsmieten und des immer schwächer werdenden Anstiegs der Bestandsmieten sind Debatten über Mietpreisregulierungen unnötiger Populismus. Die aktuellen Daten legen eine Beruhigung des Mietwohnungsmarktes in Bremen nahe.

Die Politik wäre gut beraten, die aktuell übermäßig scharfe Diskussion auf dem Wohnungsmarkt nicht weiter anzuheizen. Stattdessen gilt es, sich darauf zu konzentrieren, wie die Ursache der in einigen wenigen Stadtteilen noch steigenden Mieten – nämlich die Knappheit vor Ort – bekämpft werden kann.

Bremische Regierungen mit Versäumnissen bei Sozialwohnungen

Dass Sozialwohnungen in Bremen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, kann nicht den privaten Eigentümern angelastet werden. Diese Versäumnisse sind den Bremischen Regierungen der vergangenen Legislaturperioden zu verdanken, die zehntausende Sozialwohnungen aus der Sozialbindung laufen lassen und kaum neue geschaffen haben.

Für Vermieter haben Mietenregulierungen dramatische Folgen. Es wird für Vermieter dann nicht mehr möglich sein, kostendeckend zu vermieten, geschweige denn eine minimale Rendite zu erzielen. Schon kurze Zeit nach Einführung des Mietendeckels in Berlin hat sich gezeigt, dass Sanierungsarbeiten für viele Vermieter nicht mehr infrage kommen, da sie sich solche Instandhaltungen nicht mehr leisten können. Auch Handwerksbetriebe berichten dort von gestrichenen Aufträgen.

Folge dieser Entwicklung wird sein, dass Eigentümer von der Vermietung Abstand nehmen, da der erhebliche Aufwand und der Ertrag in keiner vernünftigen Relation zueinander stehen.

Zur Person

Unser Gastautor ist als Jurist und Betriebswirt Landesgeschäftsführer des Haus & Grund Landesverband Bremen e.V.. Der Landesverband hat rund 9000 Mitglieder, bundesweit sind es etwa 900.000.