Wem und was kann der Verbraucher noch glauben? Schon nach dem VW-Dieselskandal kam nur nach und nach immer ein Stück mehr Manipulation ans Tageslicht. Und diese Informationen kamen nicht etwa freiwillig vom Konzern, sondern erst auf Druck der Behörden. Nun wiederholt sich das Ganze: Schon seit Monaten steht der Daimler-Konzern im Verdacht, dass eine Abschalteinrichtung so eingestellt ist, dass die Abgase nur für einen kurzen Zeitraum gereinigt werden. Danach produziert der Motor weiterhin hohe Abgaswerte. Und auch Daimler geht wie Volkswagen nach der Salamitaktik vor und gibt Informationen nur scheibchenweise heraus.

Unmittelbar nachdem der VW-Skandal immer größere Kreise zog, hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche 2015 für seinen Konzern klargestellt, dass „wir uns grundsätzlich an die gesetzlichen Vorgaben halten und keinerlei Manipulationen an unseren Fahrzeugen vorgenommen haben.“ Diese Meinung wird Zetsche wahrscheinlich immer noch vertreten: Daimler will zwar den Rückruf von europaweit etwa 774 000 Diesel-Autos umsetzen, aber gleichzeitig will das Unternehmen dagegen Widerspruch einlegen. Offenbar ist der Konzern überzeugt davon, gesetzeskonform gehandelt zu haben – auch wenn Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von „unzulässigen Abschalteinrichtungen“ spricht und unverzüglich einen amtlichen Rückruf angeordnet hat.

Vielleicht hat Daimler die Gesetzeslücke gefunden, die die Sichtweise des Konzerns stützt. Aber Gesetze sind bekanntlich Auslegungssache. Unabhängig davon kommt doch eines zu kurz: die moralische Verantwortung. Es ist bezeichnend, dass es am Ende nur noch darum geht, ob etwas nun legal oder illegal manipuliert wurde.

Ob Daimler nun Einbußen zu befürchten hat? Wohl kaum. Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr so viele Autos wie noch nie verkauft. Und dessen Skandal war noch viel größer als das, was bei Daimler jetzt ans Licht kommt. Wobei vielleicht bei Daimler noch ein paar Modelle dazukommen – einfach mal abwarten.