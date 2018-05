Probleme mit Model 3 dauern an

Elon Musk kündigt gründlichen Umbau bei Tesla an

Der Elektroautobauer Tesla will inmitten der Probleme um den Stotterstart seines ersten Mittelklassewagens Model 3 einen Unternehmensumbau vollziehen. Firmenchef Elon Musk kündigte am Montag eine „gründliche Neuorganisation“ an.