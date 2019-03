Die Ermittlungen richten sich nicht nur gegen Boeing, sondern auch gegen die US-Luftfahrtbehörde FAA. (ROBERTS/Reuters)

Als Boeing Wind davon bekam, dass einer seiner besten Kunden, American Airlines, einen Großauftrag beim Konkurrenten Airbus platzieren wollte, schrillten alle Alarmglocken auf. Das Management begriff, es müsse schnell handeln, um den Europäern im Kurz- und Mittelstreckenbereich etwas entgegenzusetzen.

Anstatt die Arbeiten für ein Nachfolgemodell der Boeing 737 voranzutreiben, entschied der Konzern im Jahr 2011, den bewährten Flieger zu überholen. Das war die Geburtsstunde der 737-Max. Durch ein kostensparendes Design sollten Marktanteile verteidigt werden. Ein starkes Verkaufsargument für die Luftfahrtunternehmen sollte der Wegfall von kostspieligen Ausbildungen für die Piloten sein.

Mehrere Ingenieure, die an der Entwicklung der Maschine beteiligt waren, berichten gegenüber US-Medien von erheblichem Druck des Managements, die Entwicklung zu beschleunigen, um den Rückstand gegenüber Airbus aufzuholen. Das „Wall Street Journal“ zitiert den früheren Boeing-Ingenieur Rick Ludtke mit der Aussage, die Konzernleitung habe den Entwicklern im Nacken gesessen. „Wir mussten schnell sein.“

Ähnlichkeiten bei Absturzursachen

Um Zeit zu sparen, seien der Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA laut der Tageszeitung „Seattle Times“ wichtige Informationen vorenthalten worden. Dabei ging es um Details des Autopiloten MCAS („Maneuvering Characteristics Augmentation System“), der von einem Sensor gemessene Flugdaten interpretiert und die Steuerung der 737-Max entsprechend anpasst.

Die vorläufige Auswertung des Flugschreibers der Unglücksmaschine der Ethiopian Airlines deutet nach offiziellen Angaben auf „klare Ähnlichkeiten“ bei den Absturzursachen hin. Dazu gehören ein defekter Strömungs-Sensor, die Fehlinterpretation der Software und die Unfähigkeit der Piloten, die Kontrolle des Flugzeugs manuell zu übernehmen.

Laut „Seattle Times“ bekamen die Ingenieure bei der US-Aufsichtsbehörde FAA den Druck bei Boeing ebenfalls zu spüren. Dabei war es eigentlich deren Aufgabe, dem Konzern auf die Finger zu schauen. Ein ehemaliger FAA-Ingenieur sagte dem Blatt, die Aufsichtsbehörde habe kein vollständiges Bild von der Sicherheitsarchitektur des neuen Fliegers erhalten. „Es gab keine komplette und genaue Analyse der Dokumente.“

Davon betroffen gewesen sei der Autopilot wie auch die ungewöhnliche Entscheidung, die Maschine nur mit einem Strömungs-Sensor auszustatten. Standard sind in der Industrie redundante Systeme. Die Analyse der vorgelegten Daten sei überhastet erfolgt, um Termine bei der Zertifizierung einzuhalten.

„Wir sollten ständig früher getroffene Entscheidungen abändern“, sagte der FAA-Ingenieur. „Und sogar als wir sie überarbeitet hatten, gab es ermahnende Diskussionen des Managements, noch mehr Themen an den Boeing-Konzern zu delegieren.“

Wachsende Nervosität bei Boeing

Laut „Wall Street Journal“ ermittelt die US-Justiz gegen mindestens eine Person, die an dem Genehmigungsverfahren für die Boeing 737-Max beteiligt war. Eine Grandjury (zu deutsch Geschworenen-Gremium) in der US-Hauptstadt Washington forderte dafür Dokumente, schriftliche Kommunikation und andere Nachrichten an. Es blieb unklar, ob ein direkter Zusammenhang zu einer zweiten Untersuchung besteht, die das US-Transportministerium eingeleitet hat. Die Federführung hat dort der Generalinspektor des Ministeriums. Dieser hat die FAA bereits angewiesen, alle relevanten Dokumente zu sichern. Es soll überprüft werden, ob sich die FAA an das übliche Zertifizierungsverfahren gehalten hat.

Boeing verfolgt den Ausgang der Überprüfung durch den Generalinspekteur und noch mehr der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit wachsender Nervosität. Auf dem Spiel stehen massive Haftungsforderungen der Angehörigen der Unglücksopfer und das Vertrauen in den Konzern, der mit der 737-Max bis vor Kurzem einen Bestseller hatte.

Die ersten der rund 200 Maschinen, die American Airlines bestellt und ausgeliefert bekam, dürfen auf absehbare Zeit nicht fliegen.