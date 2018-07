Eine Solaranlage im Emsland in Niedersachsen. (Daniel Reinhardt/ dpa)

Ist das ein Wendepunkt in der Energiewende? Laut einer Schätzung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kam im ersten Halbjahr 2018 erstmals mehr Strom in Deutschland aus erneuerbaren Energien als aus Braun- und Kohlekraftwerken. Der produzierte Strom aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse oder anderen regenerativen Energiequellen lag in diesem Zeitraum bei 118 Milliarden Kilowattstunden. Der aus Braun- und Steinkohlekraftwerken bei 114 Milliarden.

Damit würden die erneuerbaren Energien um 10 Prozent an erzeugtem Strom zulegen. Auf 37 Milliarden Kilowattstunden kommt die Kernenergie. Alle Angaben beinhalten den Eigenverbrauch der Kraftwerke. Laut dem BDEW lag der Anteil von Ökostrom an der Bruttostromerzeugung bei rund 36 Prozent.

Die BDEW vertritt als Interessenverband deutsche Energieunternehmen, darunter auch die vier großen Energieversorger Eon, EnBW, Vattenfall und RWE. In der Vergangenheit hatte sich der Verband auch für die Förderung von älteren Kraftwerken eingesetzt. (hee)