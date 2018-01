Lebensbedrohliche Situationen lauern überall, egal ob in den eigenen vier Wänden oder auf der Straße. Nicht immer können Rettungsdienste schnell genug vor Ort sein. Ersthelfer schon eher, sind aber oft nicht erreichbar. Wer sich in akuter Not befindet, für den kann die App „Mobile Lebensretter“ ein Segen sein. Sie alarmiert nicht nur Sanitäter, sondern auch andere Helfer.

Finanziert wurde die App von karitativen Einrichtungen. Beim ersten Starten weist Norbert Grüntjens, Erfinder der App, in einem Video auf ihren Sinn und Zweck hin. Er bittet den Betrachter, möglichst viele Freunde und Bekannte ebenfalls zur Installation zu animieren. Denn nur, wenn „Mobile Lebensretter“ weite Verbreitung findet, kann sie ihren Nutzen voll und ganz entfalten.

Für die richtige Anwendung wird ein Profil benötigt. Neben Namen und Geschlecht können nützliche Informationen für den Ernstfall hinterlegt werden. Etwa über Vorerkrankungen und Allergien oder ob Medikamente mitgeführt werden. Wer Polizist, Sanitäter oder Arzt ist, wird gebeten, dies anzugeben.

Warnton wird schrittweise lauter

Sind alle Voreinstellungen getroffen, läuft die App unbeachtet im Hintergrund – es sei denn, ein Notfall tritt ein. Wer dringend Erste Hilfe benötigt, hat nach dem Öffnen der App die Wahl zwischen zwei Alarmstufen: „Hilfe – Bei Lebensgefahr“ und „Angst/Gefahr – bei Bedrohung“. Diese werden über verschiedenfarbige Knöpfe ausgelöst. Bei „Hilfe“ werden die Notrufnummer 112 gewählt und fünf andere Nutzer benachrichtigt, die sich in der Nähe des Alarmauslösers aufhalten, sowie jeweils ein Sanitäter und ein Arzt, sofern sie dies in ihrem Profil angegeben haben. Bei „Angst/Gefahr“ werden vier andere Nutzer alarmiert, ein Polizeibeamter verständigt und eine vorher festgelegte Nummer angerufen. Zudem kann ein Warnton voreingestellt werden, der im Notfall schrittweise lauter wird.

Benötigt jemand anderes dringend Hilfe, wird der Nutzer über eine Push-Mitteilung informiert. Möchte er helfen, bestätigt er die Anfrage und bekommt daraufhin den schnellstmöglichen Weg zum Hilfesuchenden angezeigt.

Fazit: Voraussetzung für ein Gelingen der App ist, dass sie ernst genommen wird. Gerade in Zeiten, in denen das Smartphone bei Notfällen eher als Kamera denn für den Notruf verwendet wird, ist ihr Missbrauch aber zu befürchten. Ist dies nicht der Fall, kann sie wirklich Leben retten. Zudem gibt sie krankheitsgefährdeten Nutzern ein Gefühl von Sicherheit im Alltag.