Bremer am Steuer: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (Hannah Wagner)

Eine Brass-Band gab Geleitschutz, Bürgermeister und Wirtschaftssenator warteten gespannt: Großer Bahnhof für einen ganz besonderen Bus, der Donnerstag am Hamburger Rathausmarkt anrollte. Das Modell eCitaro von Mercedes-Benz ist der erste serienmäßige, vollelektrische Stadtbus der Hamburger Hochbahn. „Eine Zeitenwende für eine umweltschonende Mobilität in Hamburg und in Deutschland“, schwärmte Hochbahn-Chef Henrik Falk, als das Gefährt zum Stillstand gekommen war.

Nach Angaben des Verkehrsunternehmens ist Hamburg weltweit die erste Stadt, die den E-Bus nach dessen Weltpremiere auf der IAA in Dienst stellt. Ab 4. Dezember soll der Stromer im Linienverkehr auf unterschiedlichen Strecken unterwegs sein. Bisher waren in der Stadt lediglich Vorserien- und Testmodelle mit Stromantrieb erprobt worden.

„1. von 1000“ – die Displayanzeige an der Vorderseite des Premierenvehikels ist Programm. Laut Falk bildet der Neuling den Anfang für den Komplettaustausch der 1000 Busse umfassenden Hochbahnflotte von Diesel auf Elektro bis 2030. Vor allem deshalb sprach Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) von einem „großen Tag für Hamburg“. Mobilität der Zukunft sei in der Hansestadt künftig „sauber, leise und komfortabel“.

Nachrüstung von gesetzlich vorgeschriebenen Signallauten

„Steigen sie ein, und hören Sie einfach mal nichts“, empfahl dann auch Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses, den Anwesenden bei der Übergabe. Allerdings wird die Hochbahn die nahezu lautlosen Fahrzeuge mit gesetzlich vorgeschriebenen Signallauten nachrüsten, sobald diese auf dem Markt sind.

Der Steckbrief des eCitaro: drei Türen, Platz für 70 Fahrgäste, davon 25 Sitze; Stromversorgung über Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 243 Kilowattstunden. Vollbeladen hat das in Mannheim produzierte Fahrzeug eine Mindestreichweite von 150 Kilometern, auch bei strengem Frost. „Getankt“ wird auf dem Betriebshof an der Steckdose. Die beiden Elektromotoren gewinnen zudem mittels Rekuperation beim Bremsen Strom zurück. Stückpreis eines eCitaro: rund 600 000 Euro, etwa das Doppelte eines Diesels. Bis Ende 2019 erhält die Hochbahn 30 Serien-E-Busse, außer 20 eCitaro auch zehn des polnischen Herstellers Solaris. 2020 kommen die nächsten 30 hinzu, die dann schon 200 Kilometer Reichweite garantieren müssen.

Auch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) möchte langfristig mit Elektro-Bussen unterwegs sein. Seit August 2016 fährt der erste Elektro-Bus des niedersächsischen Herstellers Sileo auf Bremer Straßen. Ein Zweiter folgte. Beide sollen zunächst drei Jahre getestet werden. Auch ein niederländisches Modell des Herstellers Ebusco wurde zwischenzeitlich ausprobiert. Laut BSAG entsprach dieses aber nicht den Anforderungen und wurde wieder an den Hersteller zurückgegeben. Die Elektro-Busse von Sileo hingegen seien noch im Rennen, wie ein Sprecher der BSAG sagte. „Die Tests laufen soweit in Ordnung, es gibt immer wieder kleine technische Defekte, die aber behoben werden können.“

Gespräche mit Bremer Senat

So oder so sollen weitere Elektro-Busse folgen. Für eine mögliche Unterstützung bei der Finanzierung gebe es aktuell Gespräche mit dem zuständigen Senatsressort, sagte der Sprecher. Auch über Einkaufsgemeinschaften habe die BSAG schon nachgedacht – also Großbestellungen zusammen mit einer anderen Stadt, damit die Kosten sinken. Eine größere Bestellung sei aber bislang auch daran gescheitert, dass kein Hersteller größere Stückzahlen habe liefern können.

Daimler könnte zukünftig vielleicht so ein Hersteller sein. Im September hatte das Unternehmen sein eCitaro-Serienmodell auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt vorgestellt. Zu den ersten Kunden gehören neben Hamburg die Verkehrsbetriebe in Berlin und Mannheim. Allerdings sei der eCitaro derzeit für Bremen noch keine Option, sagte der BSAG-Sprecher. Für den Betrieb sei eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern pro Batterie-Ladung erforderlich, um einen Tag lang genutzt werden zu können. Dem Modell von Daimler fehlen damit aktuell noch knapp 100 Kilometer.

Ohnehin muss Bremen zunächst noch die nötige Infrastruktur schaffen. Derzeit gibt es nämlich noch gar nicht genügend Ladestationen für eine E-Bus-Flotte in der Hansestadt. Hierfür müsse dann auch erst eine ausreichende Stromversorgung sichergestellt werden, sagte der BSAG-Sprecher.