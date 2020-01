Eine Rakete vom Typ Ariane 5 ist am Donnerstagabend ins All gestartet. (Archivbild) (ESA/ZUMA Wire/dpa)

Die europäische Trägerrakete Ariane 5 ist erstmals im neuen Jahr mit zwei Telekommunikationssatelliten ins All gestartet. Europas Raumfahrt-Lastesel hob am späten Donnerstagabend deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana.

An Bord der Rakete waren die beiden Satelliten Eutelsat Konnect und GSAT-30. Eutelsat Konnect soll zur Bekämpfung der digitalen Kluft beitragen und Breitband-Internet in zahlreichen afrikanischen Ländern und in Europa zur Verfügung stellen. GSAT-30 wird Fernseh-, Telekommunikations- und Rundfunkdienste in Indien sicherstellen.

Arianespace gehört zur ArianeGroup, die wiederum ein Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus und des französischen Triebwerkherstellers Safran ist. Die Ariane 5 absolvierte seit 1996 über 100 Starts. Das Nachfolgemodell Ariane 6 soll Ende 2020 das erste Mal starten. (dpa)