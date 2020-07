Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Gestützt wurde das Börsenbarometer von der Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Kurz nach dem Börsenauftakt gewann der Dax 1,31 Prozent auf 13.218,39 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg um 1,34 Prozent auf 27.482,27 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 1,18 Prozent auf 3428,32 Punkte zu.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse Nasdaq rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind. Der Auswahlindex Nasdaq 100 befindet sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag wieder auf Kurs in Richtung seines in der vergangenen Woche erreichten Rekordhochs.

