EU-Finanzminister diskutieren umstrittene Digitalsteuer

Die EU-Finanzminister beraten am Vormittag in Wien über die Einführung einer Steuer für Digitalkonzerne wie Google und Facebook in Europa. Das Thema ist hoch umstritten.